Дмитрий Азаров принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»

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Напомним, благотворительная акция «Ёлка желаний» впервые была проведена в Самаре 12 лет назад и с тех пор ежегодно проходит по всей области. Ее идея состоит в том, что на территории городских и районных администраций, муниципальных и государственных учреждениях, крупных предприятиях и торговых центров устанавливаются «зеленые красавицы», которые украшают не только новогодними игрушками, но и открытками с пожеланиями детей-сирот и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.В этом году установлено 65 таких елок в 24 муниципалитетах Самарского края. Свои пожелания на них оставили 3 156 детей.Главе региона снимать открытки с «Елки желаний» помогали Роман и Илья – воспитанники детского сада в селе Курумоч, с которыми Дмитрий Азаров познакомился на открытии учреждения. Напомним, детский сад на 150 мест был открыт в этом году в рамках реализации нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.После того, как открытки были сняты, Дмитрий Азаров обратился к землякам с призывом присоединиться к акции:«Уважаемы жители Самарской области! В эти предновогодние дни каждый из вас может стать немного волшебником, – сказал Дмитрий Азаров. – Есть очень добрая традиция на территории региона – «Елка желаний», когда ребятишки из малообеспеченных, многодетных семей, ребятишки, которые остались без попечения взрослых, обращаются к Деду Морозу со своими просьбами. Эти просьбы, как правило, очень просты: они касаются игрушек, сладостей, современных устройств и спортивного инвентаря. Каждый из вас может принять участи в исполнении этих желаний, помочь Деду Морозу в эти новогодние дни».Глава региона поблагодарил ребят за помощь и вручил им новогодние подарки: для юного любителя футбола Ромы Дмитрий Азаров подготовил новую футбольную форму и мяч, а для Илюши – трактор. В процессе общения Илья сказал, что ему было бы очень интересно побывать в кабинете губернатора, посмотреть, как там все устроено. Дмитрий Азаров провел для мальчика и его родителей экскурсию по своему рабочему кабинету, показал, как выглядит рабочее место первого лица региона, а также подарил ребенку макет самолета «Ту-154», который приглянулся Илюше. «Где, как не в Курумоче находиться этому самолету», – сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.