Дмитрий Азаров принял решение о единовременной региональной выплате работникам скорой помощи
15 мая 2020 18:46
179
В пятницу, 15 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял дополнительные меры поддержки сотрудников станций скорой помощи.
«Принял сегодня решение осуществить единовременную региональную выплату в размере 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей – медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тысяч рублей – каждому водителю скорой помощи, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это дополнительная региональная выплата к тем, что определены в предыдущий период, которые положены врачам благодаря решениям Президента страны Владимира Владимировича Путина».
Единовременную выплату работники станций скорой помощи получат в ближайшие дни.
Губернатор отметил, что остальные выплаты медикам, которые полагаются за особые условия труда в период распространения новой коронавирусной инфекции, были произведены до 18 часов вечера 13 мая.
«Подчеркну, что назначение этих выплат определяли главные врачи лечебных учреждений. Они формировали списки, определяли размеры выплат, – отметил Дмитрий Азаров. – А главный врач, естественно, может определить степень участия каждого врача, каждой медсестры».
При этом Губернатор выразил готовность разобраться в каждой конкретной ситуации, если кому-либо из медиков положенные денежные средства не были перечислены. «Если есть такие работники, которым выплаты не произведены, обращайтесь лично ко мне – по социальной сети, в мою приемную. Я готов лично разобраться по каждому случаю», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 мая 2020 21:44
Приказом 118 полковник (уже!) Каленов назначен начальником Калининградского госпиталя. Политика региона
11
15 мая 2020 21:37
В конце совещания Шойгу сообщил, что Каленова назначили начальником госпиталя приказом № 118. Политика региона
59
15 мая 2020 20:56
Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг. Политика региона
94
Выборы в Самарской области
9 апреля 2020 21:55Вячеслав Моше Кантор: президент РФ Владимир Путин здраво оценивает опасность нетерпимости и антисемитизма
Уже 75 лет прошло с момента освобождения концентрационных лагерей нацистов и окончания Холокоста, как и Второй мировой войны, однако антисемитизм не исчез из... Выборы в Самарской области
222
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1239
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
1142
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
859
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1081
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1099
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1113
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
972
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
1009
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2606
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1983
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2581
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2814
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2959
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3409
Мероприятия