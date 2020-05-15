Дмитрий Азаров принял решение о единовременной региональной выплате работникам скорой помощи

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В пятницу, 15 мая, Губернатор Самарской областипринял дополнительные меры поддержки сотрудников станций скорой помощи.«Принял сегодня решение осуществить единовременную региональную выплату в размере 20 тысяч рублей всем врачам скорой помощи, 10 тысяч рублей – медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тысяч рублей – каждому водителю скорой помощи, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это дополнительная региональная выплата к тем, что определены в предыдущий период, которые положены врачам благодаря решениям Президента страны Владимира Владимировича Путина».Единовременную выплату работники станций скорой помощи получат в ближайшие дни.Губернатор отметил, что остальные выплаты медикам, которые полагаются за особые условия труда в период распространения новой коронавирусной инфекции, были произведены до 18 часов вечера 13 мая.«Подчеркну, что назначение этих выплат определяли главные врачи лечебных учреждений. Они формировали списки, определяли размеры выплат, – отметил Дмитрий Азаров. – А главный врач, естественно, может определить степень участия каждого врача, каждой медсестры».При этом Губернатор выразил готовность разобраться в каждой конкретной ситуации, если кому-либо из медиков положенные денежные средства не были перечислены. «Если есть такие работники, которым выплаты не произведены, обращайтесь лично ко мне – по социальной сети, в мою приемную. Я готов лично разобраться по каждому случаю», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.