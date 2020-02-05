Дмитрий Азаров принимает участие в подготовке предложений для совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию

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Цель предстоящего совместного заседания вчера обозначил Президент страны Владимир Путин. По мнению Главы государства, необходимо «поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни». Кроме того, в ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Развитие кадрового потенциала Самарской области является ключевым направлением работы региональных властей: наш регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству участников конкурса «Лидеры России», а опыт разработки в регионе системы развития кадрового потенциала «Кадросфера» признан уникальным на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.Высококлассных специалистов в 63-м регионе начинают готовить еще со школьной скамьи, именно поэтому большое внимание уделяется модернизации материально-технической базы, функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и мини-кванториумов. Кроме того, благодаря активной работе Правительства губернии по развитию системы образования, пять общеобразовательных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных школ РАН, а областной центр для одарённых детей начал работу по модели федерального «Сириуса». Также на базе Технического университета открыт Центр допобразования детей.Особое внимание уделяется и развитию системы среднего профессионального образования. По инициативе главы региона 2019 год был объявлен в Самарской области Годом среднего профессионального образования, в рамках которого были значительно увеличены средства бюджета на переоборудование ссузов и обновление образовательных программ. Только за 2019 год материально-техническая база была модернизирована в 42 учреждениях СПО.В своем ежегодном Послании Губернатор отметил: «Критически важно, чтобы в таких городах, как, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, в которых благодаря мерам господдержки созданы особые преференции для развития новых производств, система профессионального образования поддерживала их развитие, обеспечивала подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями предприятий. Эта работа с таким же вниманием должна быть продолжена и в будущем».Меры по поддержке общего и среднего образования создают благотворную почву для развития высшего образования и науки. В регионе успешно работают 25 вузов, в которых обучается более 94 500 студентов и преподает более 5 000 кандидатов наук, профессоров и доцентов. Кроме того, научные исследования в регионе ведут пять академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук.В науке Самарской области взят курс на омоложение кадров: в последнее время серьезно обновлен состав руководства образовательных и научных учреждений, теперь средний возраст вновь назначенных руководителей составляет менее 45 лет. «Самое время создавать, творить, действовать», – отметил Дмитрий Азаров во время Послания.Для того, чтобы создать лучшим умам комфортные условия для работы и жизни, в Самарской области происходит регулярное обновление материально-технической базы вузов. К примеру, в 2019 году был открыт для посетителей обновлённый Ботанический сад Самарского университета, а инфраструктура этого вуза пополнилась новым, современным общежитием.Кроме того, активно развивается сложная межотраслевая научно-образовательная организационно-техническая система – Единая системы мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основу которой составляют научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». В программах задействовано более 5000 школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2000 учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.Новый виток образовательная отрасль получила благодаря участию вузов в национальных проектах «Образование» и «Наука», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. К примеру, в 2019 году Тольяттинский государственный университет получил более 10 миллионов рублей на внедрение передовой образовательной программы по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Работы проводятся ТГУ совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» с целью повышения качества образовательного продукта, а также повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых междисциплинарных экспортно-ориентированных образовательных программ. А Сызранский филиал Самарского государственного технического университета получил 30 миллионов рублей на разработку высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду.В мае 2019 года по поручению Губернатора создан научно-образовательный центр Самарской области. Он стал консорциумом индустриальных партнёров, производственных предприятий, научных организаций и вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Первыми индустриальными партнёрами самарского НОЦ стали государственные корпорации «Ростех» и «Роскосмос». Подписан ряд стратегических соглашений с ведущими вузами страны, высокотехнологичными предприятиями и организациями, число партнеров самарского НОЦ растет с каждым месяцем.В ходе Послания Губернатор, обращаясь к ректорам вузов, отметил: «Очень рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего Научно-образовательного центра, созданного в 2019 году. Это проект на десятилетия. Это ваш шанс оставить в истории Самарской области такой же яркий след, как оставили руководители, передавшие вам эстафету».Уже весной этого года заявка самарского НОЦ примет участие в конкурсе на создание федерального научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука». По оценкам экспертов, у НОЦ нашего региона есть все шансы получить федеральный статус, передает пресс-служба облправительства.