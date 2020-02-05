Дмитрий Азаров принимает участие в подготовке предложений для совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию
5 февраля 2020 15:11
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Цель предстоящего совместного заседания вчера обозначил Президент страны Владимир Путин. По мнению Главы государства, необходимо «поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни». Кроме того, в ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Развитие кадрового потенциала Самарской области является ключевым направлением работы региональных властей: наш регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству участников конкурса «Лидеры России», а опыт разработки в регионе системы развития кадрового потенциала «Кадросфера» признан уникальным на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.
Высококлассных специалистов в 63-м регионе начинают готовить еще со школьной скамьи, именно поэтому большое внимание уделяется модернизации материально-технической базы, функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и мини-кванториумов. Кроме того, благодаря активной работе Правительства губернии по развитию системы образования, пять общеобразовательных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных школ РАН, а областной центр для одарённых детей начал работу по модели федерального «Сириуса». Также на базе Технического университета открыт Центр допобразования детей.
Особое внимание уделяется и развитию системы среднего профессионального образования. По инициативе главы региона 2019 год был объявлен в Самарской области Годом среднего профессионального образования, в рамках которого были значительно увеличены средства бюджета на переоборудование ссузов и обновление образовательных программ. Только за 2019 год материально-техническая база была модернизирована в 42 учреждениях СПО.
В своем ежегодном Послании Губернатор отметил: «Критически важно, чтобы в таких городах, как, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, в которых благодаря мерам господдержки созданы особые преференции для развития новых производств, система профессионального образования поддерживала их развитие, обеспечивала подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями предприятий. Эта работа с таким же вниманием должна быть продолжена и в будущем».
Меры по поддержке общего и среднего образования создают благотворную почву для развития высшего образования и науки. В регионе успешно работают 25 вузов, в которых обучается более 94 500 студентов и преподает более 5 000 кандидатов наук, профессоров и доцентов. Кроме того, научные исследования в регионе ведут пять академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук.
В науке Самарской области взят курс на омоложение кадров: в последнее время серьезно обновлен состав руководства образовательных и научных учреждений, теперь средний возраст вновь назначенных руководителей составляет менее 45 лет. «Самое время создавать, творить, действовать», – отметил Дмитрий Азаров во время Послания.
Для того, чтобы создать лучшим умам комфортные условия для работы и жизни, в Самарской области происходит регулярное обновление материально-технической базы вузов. К примеру, в 2019 году был открыт для посетителей обновлённый Ботанический сад Самарского университета, а инфраструктура этого вуза пополнилась новым, современным общежитием.
Кроме того, активно развивается сложная межотраслевая научно-образовательная организационно-техническая система – Единая системы мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основу которой составляют научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». В программах задействовано более 5000 школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2000 учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.
Новый виток образовательная отрасль получила благодаря участию вузов в национальных проектах «Образование» и «Наука», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. К примеру, в 2019 году Тольяттинский государственный университет получил более 10 миллионов рублей на внедрение передовой образовательной программы по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Работы проводятся ТГУ совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» с целью повышения качества образовательного продукта, а также повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых междисциплинарных экспортно-ориентированных образовательных программ. А Сызранский филиал Самарского государственного технического университета получил 30 миллионов рублей на разработку высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду.
В мае 2019 года по поручению Губернатора создан научно-образовательный центр Самарской области. Он стал консорциумом индустриальных партнёров, производственных предприятий, научных организаций и вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Первыми индустриальными партнёрами самарского НОЦ стали государственные корпорации «Ростех» и «Роскосмос». Подписан ряд стратегических соглашений с ведущими вузами страны, высокотехнологичными предприятиями и организациями, число партнеров самарского НОЦ растет с каждым месяцем.
В ходе Послания Губернатор, обращаясь к ректорам вузов, отметил: «Очень рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего Научно-образовательного центра, созданного в 2019 году. Это проект на десятилетия. Это ваш шанс оставить в истории Самарской области такой же яркий след, как оставили руководители, передавшие вам эстафету».
Уже весной этого года заявка самарского НОЦ примет участие в конкурсе на создание федерального научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука». По оценкам экспертов, у НОЦ нашего региона есть все шансы получить федеральный статус, передает пресс-служба облправительства.
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