Я нашел ошибку
Главные новости: 
Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8
"Спорт - норма жизни": В Тольятти заработал новый спортивный комплекс "Союз"
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани.
В Самаре памятниками архитектуры стали четыре дома в центре города
Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Свое решение медик аргументировал тем, что
В 15-й поликлинике, где отказали пациенту в направлении в онкоцентр, расторгнут контракт с главврачом
Путин заявил, что, к сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты, разрушается система контроля над вооружениями.
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Юрий Кулик почти 35 лет служил в правоохранительных органах, где начал работать участковым и прошел путь до начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.
Игорь Комаров назначил Юрия Кулика главным федеральным инспектором по Ульяновской области
Следствию не удалось найти доказательств вины Сергея Нечипорука, поэтому в суд дело пойдет без него.
Начальник тольяттинского отдела надзорной деятельности областного МЧС ушел от уголовной ответственности
Ранее супруги заявили об отказе от своего статуса старших членов королевской семьи.
Мадонна предложила приютить принца Гарри и Меган Маркл
сегодня  Среда, 5 февраля, 18:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 63.43
-0.48
EUR 70.13
-0.66
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принимает участие в подготовке предложений для совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию

5 февраля 2020 15:11
128
В ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и соцсферы.
В среду, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки в Москву принимает участие в работе по подготовке предложений для совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, который состоится под председательством Президента страны Владимира Путина. Дмитрий Азаров – руководитель одного из сильнейших в научно-образовательном плане регионов России, – приглашен обсудить с членами Правительства РФ, учёными, экспертами и руководителями субъектов лучшие практики по модернизации высшей школы и подготовке квалифицированных кадров.

Цель предстоящего совместного заседания вчера обозначил Президент страны Владимир Путин. По мнению Главы государства, необходимо «поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни». Кроме того, в ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Развитие кадрового потенциала Самарской области является ключевым направлением работы региональных властей: наш регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству участников конкурса «Лидеры России», а опыт разработки в регионе системы развития кадрового потенциала «Кадросфера» признан уникальным на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.

Высококлассных специалистов в 63-м регионе начинают готовить еще со школьной скамьи, именно поэтому большое внимание уделяется модернизации материально-технической базы, функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и мини-кванториумов. Кроме того, благодаря активной работе Правительства губернии по развитию системы образования, пять общеобразовательных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных школ РАН, а областной центр для одарённых детей начал работу по модели федерального «Сириуса». Также на базе Технического университета открыт Центр допобразования детей.

Особое внимание уделяется и развитию системы среднего профессионального образования. По инициативе главы региона 2019 год был объявлен в Самарской области Годом среднего профессионального образования, в рамках которого были значительно увеличены средства бюджета на переоборудование ссузов и обновление образовательных программ. Только за 2019 год материально-техническая база была модернизирована в 42 учреждениях СПО.

В своем ежегодном Послании Губернатор отметил: «Критически важно, чтобы в таких городах, как, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, в которых благодаря мерам господдержки созданы особые преференции для развития новых производств, система профессионального образования поддерживала их развитие, обеспечивала подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями предприятий. Эта работа с таким же вниманием должна быть продолжена и в будущем».

Меры по поддержке общего и среднего образования создают благотворную почву для развития высшего образования и науки. В регионе успешно работают 25 вузов, в которых обучается более 94 500 студентов и преподает более 5 000 кандидатов наук, профессоров и доцентов. Кроме того, научные исследования в регионе ведут пять академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук.

В науке Самарской области взят курс на омоложение кадров: в последнее время серьезно обновлен состав руководства образовательных и научных учреждений, теперь средний возраст вновь назначенных руководителей составляет менее 45 лет. «Самое время создавать, творить, действовать», – отметил Дмитрий Азаров во время Послания.

Для того, чтобы создать лучшим умам комфортные условия для работы и жизни, в Самарской области происходит регулярное обновление материально-технической базы вузов. К примеру, в 2019 году был открыт для посетителей обновлённый Ботанический сад Самарского университета, а инфраструктура этого вуза пополнилась новым, современным общежитием.

Кроме того, активно развивается сложная межотраслевая научно-образовательная организационно-техническая система – Единая системы мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основу которой составляют научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». В программах задействовано более 5000 школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2000 учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.

Новый виток образовательная отрасль получила благодаря участию вузов в национальных проектах «Образование» и «Наука», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. К примеру, в 2019 году Тольяттинский государственный университет получил более 10 миллионов рублей на внедрение передовой образовательной программы по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Работы проводятся ТГУ совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» с целью повышения качества образовательного продукта, а также повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых междисциплинарных экспортно-ориентированных образовательных программ. А Сызранский филиал Самарского государственного технического университета получил 30 миллионов рублей на разработку высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду.

В мае 2019 года по поручению Губернатора создан научно-образовательный центр Самарской области. Он стал консорциумом индустриальных партнёров, производственных предприятий, научных организаций и вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Первыми индустриальными партнёрами самарского НОЦ стали государственные корпорации «Ростех» и «Роскосмос». Подписан ряд стратегических соглашений с ведущими вузами страны, высокотехнологичными предприятиями и организациями, число партнеров самарского НОЦ растет с каждым месяцем.

В ходе Послания Губернатор, обращаясь к ректорам вузов, отметил: «Очень рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего Научно-образовательного центра, созданного в 2019 году. Это проект на десятилетия. Это ваш шанс оставить в истории Самарской области такой же яркий след, как оставили руководители, передавшие вам эстафету».

Уже весной этого года заявка самарского НОЦ примет участие в конкурсе на создание федерального научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука». По оценкам экспертов, у НОЦ нашего региона есть все шансы получить федеральный статус, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
5 февраля 2020  17:44
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани.
В Самаре памятниками архитектуры стали четыре дома в центре города
В единый реестр памятников культурного наследия регионального значения внесены шесть объектов - четыре в Самаре и два в Сызрани.   Политика региона
29
5 февраля 2020  17:36
Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.
Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек
Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением коронавируса.   Политика региона
53
5 февраля 2020  17:11
Путин заявил, что, к сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты, разрушается система контроля над вооружениями.
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Путин заявил, что, к сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты, разрушается система контроля над вооружениями.  Политика региона
76
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
889
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
834
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1315
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
562
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2273
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
858
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1940
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1470
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1075
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1067
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1582
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1594
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1884
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3005
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3577
Весь список

Мероприятия
«Самарский театр кукол» приглашает на премьерный спектакль «Дядя Стёпа»
В областной научной библиотеке состоится лекция «Печатное слово. От глиняных табличек до электронных библиотек»
В Агропарке состоится Фестиваль сыров «Самарский пармезан»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные