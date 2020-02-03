Дмитрий Азаров предложил создать народный интернет-архив к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
3 февраля 2020 16:49
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По словам главы региона, в 2020 году, объявленный Президентом РФ Годом памяти и Славы, необходимо создать интернет-архив, в котором каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны. "Каждый сможет увидеть свою семью и почувствовать себя частью великой страны, великого народа победителей. Это будет подлинно народная летопись Победы", - сказал Дмитрий Азаров.
Также губернатор еще раз призвал всех жителей поддержать инициативу о присвоению Самаре звания "Города трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о присвоении этого почетного звания. Инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы и проведению Года Памяти и Славы. По мнению главы государства, такое почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над нацизмом.
Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" будет присвоено городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом.
Дмитрий Азаров напомнил, что 3 февраля 1943 года бойцам Красной Армии была передана танковая колонна "Куйбышевский колхозник", построенная на средства, собранные трудящимися. "Люди отдавали последнее во имя Победы, для достижения общей цели — во имя жизни на Земле. И сегодня задача сохранения нас как государства и нации стоит перед нашим поколением", - сказал глава региона.
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