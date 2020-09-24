Дмитрий Азаров поздравил лучших машиностроителей региона с профессиональным праздником

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В четверг, 24 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония, посвященная Дню машиностроителя. Поздравить настоящих профессионалов – инженеров, конструкторов, руководителей предприятий и рядовых сотрудников отрасли, а также подвести промежуточные итоги года и поставить цели на будущее приехал Глава региона Дмитрий Азаров.

Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято 124 тысячи человек, а это 13% трудоспособного населения губернии.

Этот год для машиностроителей, как и для всей экономики, выдался непростым: пандемия внесла коррективы в планы работы, заставила мобилизоваться и перестроить производственный процесс. Обращаясь к машиностроителям, Дмитрий Азаров отметил, что они с достоинством перенесли все испытания, и поблагодарил их за самоотверженный труд в непростых условиях: «Я хочу поблагодарить предприятия, которые в этом году столкнулись с новыми вызовами, но с честью смогли организовать работу, защитить трудовые коллективы от угрозы распространения инфекции».

В этот сложный период региональное Правительство приложило максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу предприятий, обезопасив при этом трудовые коллективы. Напомним, что по решению Губернатора Самарской области после первой нерабочей недели в регионе возобновили деятельность системообразующие предприятия и компании, составляющие с ними производственно-сбытовые цепочки.

«Со своей стороны, принимая решение об ограничительных мерах, направленных на защиту здоровья людей, мы думали о том, как будут работать в этих условиях предприятия, трудовые коллективы. Постарались создать как можно лучшие условия, во всяком случае по сравнению с другими регионами, для производственной деятельности на территории Самарской области. Это во многом удержало ситуацию, но еще раз подчеркну: в первую очередь умение, способность руководить предприятиями, трудовыми коллективами, перестроиться в самых сложных условиях, мобилизоваться удержало ситуацию в экономике и промышленном производстве. Еще раз хочу вас всех искренне за это поблагодарить», – обратился Глава региона к машиностроителям.

Благодаря совместной слаженной работе всем 220 предприятиям машиностроительного комплекса удалось оперативно вернуться к работе, сохранить перспективные цели и производственные планы. Один из таких примеров – крупнейший трудовой коллектив региона АВТОВАЗ.

«Вы, наверное, знаете, что вчера в Россию, в Самарскую область прибыл руководитель мировой корпорации Рено, председатель правления господин Лука де Мео, с которым у нас была встреча. От нее остались очень хорошие впечатления, поскольку была подтверждена нацеленность компании на развитие АВТОВАЗа, на сохранение долгосрочных планов и целей, – поделился Дмитрий Азаров. – Наверное, вы знаете, что рынок автомобилей в стране снизился в этом году более, чем на 16%, но те меры поддержки, которые определил Президент страны Владимир Владимирович Путин, имеют свой эффект: в августе мы вышли на такой же уровень продаж, как был в 2019 году».

Производственную программу продолжили реализовывать и другие флагманы отрасли: РКЦ «Прогресс», «Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов», «Аком», «Тяжмаш» и другие. «У нас есть управленцы высочайшего уровня на всех предприятиях, которые в сложнейших условиях обеспечили работу предприятий, сохраняя традиции и внедряя инновационные технологии», – отметил Губернатор.

Говоря о задачах, которые необходимо решить в ближайшей перспективе, Глава региона акцентировал внимание на необходимости модернизации и локализации производств внутри страны. «Вы знаете, что все меры господдержки автомобилестроения четко увязываются с локализацией производства на территории РФ. Нам с вами нужно быть готовыми создавать новую автокомпонентную базу на территории Самарской области. Я рассчитываю, что те дополнительные меры поддержки, которые разрабатываются на федеральном уровне по возврату частичных инвестиций автопроизводителям, будут реализованы, и на территории нашего региона появятся новые предприятия, производящие автокомпоненты, а существующие будут инвестировать в производство и развиваться».

Помочь в развитии машиностроения Самарской области и вывести его на качественно новый уровень способен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В настоящее время 47 предприятий уже вошли в нацпроект и реализовали пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Уже сейчас средний показатель повышения производительности труда на предприятиях-участниках составил 133%, при этом временные затраты на выполнение производственных задач сократились на 47%.

«С каждым годом растет число предприятий, участвующих в программе повышения производительности труда, растет поставка продукции на экспорт. У нас стоят очень четкие задачи, определенные Президентом в рамках нацпроектов и по этим направлениям работы, и Самарская область успешно с ними справляется, вам спасибо за это!», – сказал руководитель области.

Губернатор также пожелал трудовым коллективам новых успехов и вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли, передает пресс-служба облправительства.