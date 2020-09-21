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Дмитрий Азаров поздравил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с избранием на новый срок
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Дмитрий Азаров поздравил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с избранием на новый срок

21 сентября 2020 20:06
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Иван Белозерцев отметил, что СО вызывает восхищение своим богатым архитектурным наследием, промышленным и инвестиционным потенциалом и добавил, что горд знакомством с Дмитрием Азаровым.

В понедельник, 21 сентября, в рамках рабочей поездки в Пензенскую область губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии инаугурации Ивана Белозерцева, избранного на пост главы региона на второй срок подряд.

«Я искренне рад поздравить Ивана Александровича с важным этапом – вступлением в должность. Поздравить с высоким доверием Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и всех жителей Пензенской области, – сказал Дмитрий Азаров на торжественной церемонии инаугурации. – Самарскую и Пензенскую области связывают тысячи судеб удивительных, выдающихся людей и простых тружеников. Наши регионы связаны и экономическими отношениями: отдельно отмечу и новые горизонты сотрудничества, открывшиеся благодаря вхождению Пензенской губернии в научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который сегодня объединяет наши регионы и наши вузы. Я хочу пожелать успехов, процветания Пензенской области под руководством Ивана Александровича Белозерцева».

Иван Белозерцев отметил, что Самарская область вызывает искренне восхищение своим богатым архитектурным наследием, промышленным и инвестиционным потенциалом, а также добавил, что горд знакомством с Дмитрием Азаровым.

 

Фото:  Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области/ТАСС

 

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Комментарии

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Иван Белозерцев отметил, что СО вызывает восхищение своим богатым архитектурным наследием, промышленным и инвестиционным потенциалом и добавил, что горд знакомством с Дмитрием Азаровым.
Дмитрий Азаров поздравил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с избранием на новый срок
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