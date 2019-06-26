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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров поздравил Махмуд-Али Калиматова с назначением

26 июня 2019 23:21
98
Губернатор поблагодарил Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и пожелал успехов на доверенном ему главой государства ответственном посту.
Губернатор СО поздравил Махмуд-Али Калиматова с назначением исполняющим обязанности главы Ингушетии.

Дмитрий Азаров поблагодарил Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и пожелал успехов на доверенном ему Главой государства ответственном посту. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного человека, всецело преданного интересам дела. В последнее время под его руководством в Управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи. От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему Главой государства, Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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Дмитрий Азаров поздравил Махмуд-Али Калиматова с назначением
Губернатор поблагодарил Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и пожелал успехов на доверенном ему главой государства ответственном... Политика региона
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26 июня 2019  23:08
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