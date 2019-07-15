Дмитрий Азаров посетил Академию футбола им. Юрия Коноплева в Тольятти

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Губернатор пообщался с воспитанниками центра и обсудил с руководством клуба перспективы развития «кузницы футбольных кадров» Самарской области и всей страны.Академия Коноплева - одна из самых известных и успешных футбольных школ России, ее воспитанники выступают за российские и зарубежные профессиональные футбольные клубы, в том числе в командах Российской Премьер-лиги.К примеру, на ЧМ-2018 в составе сборной России играли «выходцы» Академии Роман Зобнин, Илья Кутепов и Алан Дзагоев. Сейчас академия переживает не лучшие времена: материально-техническая база во многом устарела, и, кроме того, в стране появилось много других футбольных школ.Туда подчас «перетекают» талантливые тренеры и воспитанники. Для того, чтобы вернуть Академии былую славу, Правительство СО, личнопредпринимает целый комплекс мер, активно привлекает представителей бизнеса, готовых инвестировать в спорт и достижения самарского футбола.Придать новый импульс развитию Академии призвано партнёрство с Akron Holding. Его директоррассказал, что уже имеет опыт в подобном вопросе: в 2011 году компания построила стадион в Новосемейкино, собрала команду ребят и наняла для неё профессиональных тренеров.В прошлом году была создана взрослая команда, которая сейчас перешла из любительской Лиги в профессиональный футбол: например, завтра команда сыграет с «Ладой» из Димитровграда.Оказывать помощь Академии Коноплева инвесторы планируют в вопросах обновления материально-технической базы и привлечения ведущих специалистов в тренерский состав.«Предлагаем делать ставку на молодёжь. С этой целью уже проведена работа с педуниверситетом Тольятти и спортивным универ. Казани.Договорились, что вузы будут направлять студентов к нам на практику. После обучения они смогут прийти к нам младшими тренерами и вырасти до старших»Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о сотрудничествами с лучшими футбольными школами Голландии, Хорватии и Сербии.«В течение августа мы определимся с той командой, которая будет ставить спортивную часть нашей Академии», - пояснили партнёры.Серьёзную поддержку Академии окажет и Правительство СО. Уже закуплен новый искусственный газон, который позволит отремонтировать старое футбольное поле - заниматься на нем уже небезопасно. В ближайшие месяцы начнётся ремонт в корпусах, где живут воспитанникиНо самым долгожданным для Академии стал сертификат на приобретение автобуса, на котором воспитанники смогут переезжать по области и принимать участие в соревнованиях.«Мы готовы поддерживать Академию, и эффект будет гораздо больше, когда мы объединим усилия. Есть желание восстановить былую славу Академии, создать условия для того, чтобы она вновь гремела, чтобы был престиж - не только играть в команде, но здесь жить и тренироваться. Все для этого постараемся сделать», - отметил Дмитрий Азаров.«Время на это понадобится, потому что нужны значительные ресурсы. Но то, что мы будем делать шаги из года в год по улучшению материально-технической базы, никаких сомнений нет,- подчеркнул губернатор.- Парни, надежда на вас большая! Без вас не знаем, как ПФК "Крылья Советов" укрепить и возродить в будущем. Постараемся создать такие условия, чтобы вы хотели тренироваться здесь, в СО, и чтобы ваша траектория в футболе была наиболее благоприятной!»Ребята поблагодарили губернатора за внимание к Академии, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.