Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС

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Африканская чума свиней (АЧС) – заболевание, не представляющее опасности для человека, но наносящее серьезный урон животноводческой отрасли и, как следствие, и всей экономике: заболеванию подвержены все домашние свиньи и дикие кабаны, при этом смертность в случае заражения составляет 100%, вакцины и лечения не существует. Вирус крайне устойчив и обладает высокой контагиозностью, поэтому наиболее эффективный способ при заражении даже одного животного в хозяйстве – ликвидация всего поголовья и мясной продукции с последующим проведением комплекса мер по дезинфекции помещений и площадок, где находились больные животные.Чтобы не допустить распространения заболевания, по поручению Губернатора в регионе сформирован специализированный межведомственный оперативный штаб под руководством заместителя председателя Правительства Натальи Катиной. Он призван отслеживать ситуацию, а также контролировать комплекс проводимых мер для борьбы с АЧС. По сообщениям оперштаба, несмотря на строгие запреты реализации мяса свинины в местах, где зафиксированы случаи чумы, имеются нарушения. Реализация мяса, продуктов жизнедеятельности и спецкормов с зараженных территорий опасна тем, что вирус очень устойчив к физическому и химическому воздействию. К примеру, он сохраняется в свинине до 10 недель, в почве – в зависимости от сезона года – от 4 до 5 месяцев, в замороженном мясе, копченой колбасе – до 4 месяцев. При этом, если происходит контакт здоровой свиньи с мясом или продуктами жизнедеятельности больного животного, заражение практически неминуемо.Дмитрий Азаров поручил оперштабу инициировать проверку по каждому факту нарушений и привлечь к административной ответственности виновных.Напомним, что с начала 2020 года на территории Самарской области зафиксирован 91 случай АЧС на территории Кошкинского, Красноярского, Ставропольского, Сызранского, Сергиевского, Исаклинского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Волжского, Шигонского районов, а также в границах Самары, Новокуйбышевска и Жигулевска. В связи с этим в 13 муниципальных образованиях Самарской области в настоящее время введен режим ЧС, передает пресс-служба облправительства.