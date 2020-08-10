Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос, чтобы в последнюю неделю августа детсады области заработали в обычном режиме

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Отдельно на штабе был рассмотрен вопрос работы детских садов. Как доложил министр образования СО Виктор Акопьян, с сегодняшнего дня в ДОУ СО работают все группы, воспитанники вновь занимаются в соответствии со своей возрастной категорией.Принимают в детсады при наличии справки с работы от одного из родителей.Губернатор Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады области заработали в обычном режиме, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.