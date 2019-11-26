Дмитрий Азаров поручил обнародовать данные испытаний качества отремонтированных дорог

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Напомним, 12 ноября в ходе рабочего визита в Красноармейский район глава региона осмотрел участок автодороги регионального значения "Самара — Волгоград" на участке Красноармейское — Пестравка, где был выполнен капитальный ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего было отремонтировано 11,7 км трассы. Объект сдали в эксплуатацию четко по графику — к 1 октября.Вместе со специалистами мобильной лаборатории Дмитрий Азаров провел отбор керна — пробы асфальтобетонного покрытия, которая позволяет оценить качество дорожного полотна в целом и соответствие толщины каждого слоя нормативам. Эксперты заверили: визуально претензий нет, более подробно анализ обещали провести уже в лаборатории. Во время прямого эфира начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог региона Дмитрий Панафенов доложил: "Полученные результаты испытания показали, что гидромеханические показания верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия соответствуют требованиям нормативных документов".Он также сообщил, что в течение года лаборатория министерства провела более 30 тыс. таких испытаний. Дмитрий Азаров спросил, доступны ли данные исследований для жителей и общественных организаций. Дмитрий Панафенов заверил: данные открыты и в случае запроса будут предоставлены. Губернатор поручил обнародовать эти данные. "Нам нечего скрывать. У нас вместе с жителями одна задача — чтобы все было качественно, чтобы никаких бракоделов к работам больше не допускать", — подчеркнул глава региона.Также Дмитрий Азаров напомнил, что нередко после проверки лабораториями или контрольными органами отверстия от кернов остаются на продолжительный срок. Необходимо оперативно заделывать их, чтобы они не становились дополнительным фактором разрушения дорожного полотна.