Дмитрий Азаров подвел итоги участия делегации региона в ПМЭФ-2019

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Комментируя результаты работы делегации Самарской области в ПМЭФ-2019, губернаторподчеркнул важность участия региона в главном экономическом форуме Российской Федерации: «Огромное количество участников, экспертов, инвесторов, не только из России, из других стран привлекли проекты, которые презентовала Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме. Мы второй год масштабно с собственной экспозицией участвуем в форуме. Считаю, что это тоже важный вклад в создание имиджа инвестиционно привлекательного региона, создание благоприятного инвестиционного климата. То, что этого не было раньше как раз негативно и сказывалось на привлечении внимания к региону, на открытости к сотрудничеству с самыми разными инвесторами из других регионов Российской Федерации, из других стран».Дмитрий Азаров отметил, что ​ павильон Самарской области пользовался большой популярностью, причем не только среди участников из других регионов России и стран СНГ. Наша продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия, Китай, Япония.Губернатор рассказал, что на этом форуме основное внимание было сконцентрировано на оформлении тех договоренностей, над которыми шла работа в течение нескольких последних месяцев: «Все эти соглашения, которые мы подписали на форуме, направлены на развитие нашего региона, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей Самарской области».​Среди них и инвестиционные проекты, которые будут реализовываться на территории региона благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском форуме, и проекты в сфере образования, и участие новых партнеров в создании Научно-образовательного центра в Самарской области, и соглашения с банками.​Отдельно Дмитрий Азаров отметил, то, что системная работа, проводимая в Самарской области по созданию благоприятного инвестиционного климата приводит к определенным результатам: «Конечно, для меня лично, для управленческой команды, для всех жителей региона, было важно, что Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил Самарскую область как регион – один из абсолютных лидеров по успешной динамике рейтинга инвестиционной привлекательности».Губернатор напомнил, что еще два года назад Самарская область занимала всего лишь 65 позицию в Национальном рейтинге, за это время прогресс составил 41 пункт.В новом рейтинге регион занял 24 позицию. 17 пунктов губерния ​ добавила в прошлом году и 24 пункта в этом. «Это не просто строчка в рейтинге, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это качественное, заметное изменение по улучшению инвестиционного климата в Самарской области».Среди показателей, которые удалось улучшить региону, – снижение бюрократических барьеров, сокращение сроков выдачи раз решительно документации, упрощение процедур доступа к инженерных сетям, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, совершенствование мер региональной поддержки бизнеса.Презентационно-выставочная деятельность, прямой диалог с бизнесом тоже работают на инвестиционную привлекательность региона, и, конечно, работа над ошибками, над устранением тех проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства в Самарской области.«Работа по всем этим направлениям приводит к успеху, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Особенно важно то, что это произошло в условиях, когда все регионы страны улучшили свои показатели, выраженные в баллах. Для того, чтобы шагать опережающими темпами, нам нужно двигаться даже не в два, а в три раза быстрее. И к такому движению мы готовы», передает пресс-служба облправительства.