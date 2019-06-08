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Дмитрий Азаров подвел итоги участия делегации региона в ПМЭФ-2019

8 июня 2019 16:55
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Губернатор рассказал, что на этом форуме основное внимание было сконцентрировано на оформлении тех договоренностей, над которыми шла работа в течение нескольких последних месяцев.
В четверг, 7 июня, завершился второй день работы Петербургского международного экономического форума. Для Самарской области он ознаменовался, в первую очередь, рекордным ростом в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Комментируя результаты работы делегации Самарской области в ПМЭФ-2019, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность участия региона в главном экономическом форуме Российской Федерации: «Огромное количество участников, экспертов, инвесторов, не только из России, из других стран привлекли проекты, которые презентовала Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме. Мы второй год масштабно с собственной экспозицией участвуем в форуме. Считаю, что это тоже важный вклад в создание имиджа инвестиционно привлекательного региона, создание благоприятного инвестиционного климата. То, что этого не было раньше как раз негативно и сказывалось на привлечении внимания к региону, на открытости к сотрудничеству с самыми разными инвесторами из других регионов Российской Федерации, из других стран».

Дмитрий Азаров отметил, что ​ павильон Самарской области пользовался большой популярностью, причем не только среди участников из других регионов России и стран СНГ. Наша продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия, Китай, Япония.

Губернатор рассказал, что на этом форуме основное внимание было сконцентрировано на оформлении тех договоренностей, над которыми шла работа в течение нескольких последних месяцев: «Все эти соглашения, которые мы подписали на форуме, направлены на развитие нашего региона, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей Самарской области».​

Среди них и инвестиционные проекты, которые будут реализовываться на территории региона благодаря договоренностям, достигнутым на Петербургском форуме, и проекты в сфере образования, и участие новых партнеров в создании Научно-образовательного центра в Самарской области, и соглашения с банками.​

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, то, что системная работа, проводимая в Самарской области по созданию благоприятного инвестиционного климата приводит к определенным результатам: «Конечно, для меня лично, для управленческой команды, для всех жителей региона, было важно, что Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил Самарскую область как регион – один из абсолютных лидеров по успешной динамике рейтинга инвестиционной привлекательности».

Губернатор напомнил, что еще два года назад Самарская область занимала всего лишь 65 позицию в Национальном рейтинге, за это время прогресс составил 41 пункт.

В новом рейтинге регион занял 24 позицию. 17 пунктов губерния ​ добавила в прошлом году и 24 пункта в этом. «Это не просто строчка в рейтинге, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это качественное, заметное изменение по улучшению инвестиционного климата в Самарской области».

Среди показателей, которые удалось улучшить региону, – снижение бюрократических барьеров, сокращение сроков выдачи раз решительно документации, упрощение процедур доступа к инженерных сетям, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, совершенствование мер региональной поддержки бизнеса.

Презентационно-выставочная деятельность, прямой диалог с бизнесом тоже работают на инвестиционную привлекательность региона, и, конечно, работа над ошибками, над устранением тех проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства в Самарской области.

«Работа по всем этим направлениям приводит к успеху, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Особенно важно то, что это произошло в условиях, когда все регионы страны улучшили свои показатели, выраженные в баллах. Для того, чтобы шагать опережающими темпами, нам нужно двигаться даже не в два, а в три раза быстрее. И к такому движению мы готовы», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
8 июня 2019  16:55
Губернатор рассказал, что на этом форуме основное внимание было сконцентрировано на оформлении тех договоренностей, над которыми шла работа в течение нескольких последних месяцев.
Дмитрий Азаров подвел итоги участия делегации региона в ПМЭФ-2019
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