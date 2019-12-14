Дмитрий Азаров осмотрел соцучреждения Сызрани, обновлённые по нацпроектам «Здравоохранение» и «Культура»
14 декабря 2019 18:51
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Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами детской поликлиники №3. Заведующий поликлиникой Владимир Клецов рассказал, что капремонт в здании, которому более 25 лет, в этом году проведён впервые. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в учреждение не только закупили мебель и провели внутреннюю отделку помещений, но и приобрели высокотехнологичное оборудование, в том числе для проведения УЗИ и рентген-диагностики.
К поликлинике прикреплены более 8800 детей из Юго-Западного района и района Засызран. Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты, проводятся химические и биохимические исследования, ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ, физиотерапия, иммунопрофилактика, оказываются услуги дневного стационара. «Раньше, чтобы пройти рентген и УЗИ, пациенты ездили в другой район города. Теперь им даже не нужно ходить по этажам», – рассказала заместитель главного врача Лидия Дорофеева. По ее словам, в работе с пациентами применяется так называемая волновая система. «Запись ведётся так, чтобы обследование получилось максимально быстрым и эффективным, – пояснила Дорофеева. – Пройдя диагностику на первом этаже, дети идут на третий, где расположены кабинеты узких специалистов. Завершается осмотр на втором этаже, в кабинете педиатра. Процедура, на которую раньше уходило несколько дней, теперь занимает порядка 2 часов».
Глава региона по достоинству оценил проделанную работу. «Отрадно, что новое оборудование по-настоящему востребовано и работает с хорошей загрузкой», – отметил губернатор.
Глава региона поинтересовался, разделяются ли потоки больных и здоровых детей. По словам Владимира Клецова, для приема деток с температурой есть специальный бокс, который ждёт своего оснащения. «Нужно помочь учреждению с комфортной мебелью», – поручил Дмитрий Азаров министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.
В поликлинике Дмитрий Азаров пообщался с молодым врачом – педиатром Светланой Фроловой. Девушка приобрела профессию в Ульяновске, но работать вернулась в Сызрань, чтобы быть рядом с семьёй, которая проживает в деревне Рамено. Одним из важных аргументов в пользу того, чтобы вернуться в родной регион и работать именно здесь, стала программа поддержки молодых специалистов, которая активно примеряется в Самарский области. «Я получила миллион рублей на покупку жилья в рамках поддержки молодых специалистов, сейчас подыскиваю квартиру, – сказала Светлана Фролова. – Дмитрий Игоревич, я очень благодарна, потому как сейчас живу в деревне, на работу ездить далеко, теперь этот вопрос решится».
«Абсолютно правильный подход по закреплению молодых специалистов, – отметил Глава региона.- Когда видишь такую политику, хочется помогать. Поэтому мы приняли решение о выделении средств ещё на 26 квартир».
Отмечают положительные перемены и родители юных пациентов. Они единогласно утверждают, что после ремонта приходить в поликлинику стало приятно даже самым маленьким сызранцам – те с удовольствием ожидают приема в игровой зоне.
Также Дмитрий Азаров познакомился с посетителями и сотрудниками модельной библиотеки, созданной на базе действующей библиотеки по нацпроекту «Культура».
Благодаря федеральным и муниципальным средствам в здании проведена перепланировка, отремонтирована кровля, входная группа, отремонтирован и окрашен фасад. Библиотека приспособлена для людей с особенностями здоровья: оборудован пандус, туалет для маломобильных граждан, приобретен подъемник, электроувеличитель для слабовидящих. Кроме того, приобретена современная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивная панель, акустическая система, оборудование для кукольного театра. Библиотека оснащена широкополосным интернетом, Wi-Fi, обновлён книжный фонд: приобретено 2612 экземпляров новых книг.
Сегодня библиотека фактически стала ещё и досуговым центром для всех жителей Сызрани. Здесь проводят мастер-классы и вернисажи, встречаются волонтеры и творческие коллективы. А самые юные посетители не только с удовольствием читают, но и готовят поделки, рисуют и даже делают уроки!
Глава региона поблагодарил сызранцев за активное участие в разработке проекта обновления библиотечного пространства.
В ходе визита Дмитрий Азаров осмотрел главную городскую достопримечательность – Сызранский кремль. Здесь Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню, а также обсудил с руководством города и его жителями проект реконструкции кремлёвской набережной.
Напомним, в этом году Сызрань стала одним из 4 городов Самарской области, выигравших всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В соответствии с проектом, набережную полностью модернизируют: здесь обустроят спортивные и игровые площадки, пешеходную зону, событийную площадку, спуск к воде, место для рыбалки, проката лодок и катамаранов.
Губернатор поручил главе города Николаю Лядину перед тем, как начать реализацию проекта, ещё раз обсудить его с общественностью, проверить, все ли пожелания сызранцев учтены. Кроме того, Глава региона отметил, что необходимо установить жёсткий контроль на каждом этапе ремонтных работ.
Вместе с губернатором проект реконструкции набережной оценили и активисты движения «Том Сойер Фест», которые как раз приехали на экскурсию в Сызрань. Молодые люди рассказали, что уже отметили несколько старинных зданий, в восстановлении которых могут помочь волонтеры, передает пресс-служба облправительства.
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