Дмитрий Азаров осмотрел производство и пообщался с коллективом Богатовского маслоэкстракционного завода
1 декабря 2019 18:47
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Выпускать продукцию – подсолнечное масло – завод начал еще в декабре 1928 года и продолжает успешно развиваться.
Сейчас на предприятии работает более 400 человек, а масло богатовского завода поставляется не только в регионы России
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Комментарии
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Глава региона пообщался с жителями, посетил центральную детскую библиотеку и Богатовский маслоэкстракционный завод. Политика региона
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1 декабря 2019 18:47
Выпускать продукцию – подсолнечное масло – завод начал еще в декабре 1928 года и продолжает успешно развиваться. Политика региона
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