Дмитрий Азаров обсудил развитие ОПК с руководителями крупнейших предприятий отрасли

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Перед началом совещания глава региона ознакомился с производством машиностроительного завода «Салют». Предприятие входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По заказу Минобороны завод изготавливает детали бронезащиты для самолетов и вертолетов. «Салют» специализирован на механической обработке и сварке металлов, а также механосборочных работах. В производство внедрены новейшие технологии сварки. Новые станки с современным программным обеспечением позволяют выпускать детали с высокой точностью и большей скоростью.По словам сотрудников предприятия, загрузка у рабочих — высокая, условия труда – достойные. «Салют» обеспечен гособоронзаказом. Особое значение имеет не только настоящее и будущее завода, но и его прошлое. Куйбышевский механический завод (ПАО «Салют») был образован Постановлением ГКО СССР 25 декабря 1941 года для производства бронекорпусов самолета ИЛ-2. В годы Великой Отечественной войны завод выпустил около 20 тыс. бронекорпусов штурмовика ИЛ-2 и необходимое кличество бронезащиты для других самолетов ВВС и ВМФ СССР, за что был награжден орденом Красной Звезды. Как вспоминает Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко: «Немцы наших куйбышевский самолетов боялись как огня». Заслуги завода «Салют» сложно переоценить, особенно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Поэтому именно на этой площадке сегодня губернатор провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса региона.Глава региона поблагодарил руководителей компаний ОПК за активную позицию и тесное сотрудничество с органами власти: «Это необходимо, чтобы определить, какая помощь от правительства Самарской области нужна при достижении поставленных Президентом страны задач, — сказал Дмитрий Азаров, открывая совещание. — Необходимо выстроить работу так, чтобы не только в полном объеме выполнить оборонные задания, но и развивать компетенции по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. Нужно понимать, где этот потенциал необходимо наращивать».Глава региона напомнил, что перед этими компаниями стоят серьезные задачи. Напомним, Президентом России Владимиром Путиным поставлена четкая установка — довести долю гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.Перед обсуждением основной повестки министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов доложил об исполнении протокольных поручений, которые были даны на прошлом совещании по развитию ОПК. Так, предприятиям отрасли рекомендовали зарегистрироваться в Государственной информационной системе промышленности, которая была создана по заказу Минпромторга РФ для того, чтобы перейти на новый уровень качества при планировании, мониторинге реализации промышленной политики, а также повысить скорость и эффективность взаимодействия органов власти и субъектов деятельности в сфере ОПК. По состоянию на 25 февраля 2020 года, в ГИСП разместили информацию 9 предприятий, а всего на территории Самарской области их насчитывается 22 с общей численностью персонала более 40 тыс. человек. Основу ОПК региона составляют организации авиационно-космической отрасли, среди них ПАО «Салют», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор — авиационный завод» и другие.Основная причина, по которой предприятия не регистрируются в ГИСП, заключается в том, что многие из них не видят возможности продавать свою продукцию через данную систему. «В первую очередь необходимо доработать функционал Государственной информационной системы промышленности», — сказал Михаил Жданов.Дмитрий Азаров предложил изучить опыт работы с ГИСП тех 9 компаний, которые уже зарегистрировались в данной системе, и направить предложения по ее доработке в Минпромторг РФ.В ходе совещания руководители крупнейших предприятий отрасли доложили о текущей ситуации по диверсификации производства. 2019 год для большинства их них стал годом стабильного развития. По данным Самарастата, в несырьевых отраслях наиболее динамично развивались производители продукции в категории «Прочие транспортные средства и оборудование». Крупнейшими в этой группе являются представители аэрокосмического и оборонно-промышленного комплексов — АО «РКЦ Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист – Самара», АО «Салют», АО «Авиакор — авиационный завод» и АО «Авиаагрегат». Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев прошлого года в этой категории составил 120,8%. В целом по промышленности Самарской области этот показатель достиг 101,9%, а индекс объема отгрузки промышленной продукции в регионе немного превысил 104%. Самарские предприятия ОПК целенаправленно реализуют собственные программы диверсификации, налаживают выпуск продукции гражданского и общепромышленного назначения.Так, в рамках диверсификации производства завод «Салют» выпускает медицинскую установку-стенд искусственной силы тяжести СИСТ-01-«Салют» и СИСТ-02-«Салют». Совместно с коллективом ученых Самарского государственного медуниверситета ведущие специалисты «Салюта» разработали и внедрили данное инновационное оборудование в серийное производство. Стенд предназначен для эффективного лечения больных травматологического, ортопедического, хирургического и терапевтического профиля. Помимо диверсификации производства генеральный директор завода Сергей Гусаров также поднял вопрос о состоянии дорожной инфраструктуры в районе Мехзавода. Он напомнил, что раньше на подъезде к предприятию было два подземных пешеходных перехода, однако впоследствии они были демонтированы. Также в схему дорожного движения в районе были внесены изменения, которые, по словам директора предприятия, создают серьезные неудобства для людей. Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода в непосредственной близости от предприятия.С докладом о диверсификации производства также выступил генеральный директор АО«Авиаагрегат» Олег Брындин. По его информации, предприятие разработало и готово производить зарядные станции для мобильных устройств, а также станции для зарядки электромобилей. «Мы готовы предоставить три устройства для подзарядки мобильников для установки на набережной Самары. Давайте протестируем их, посмотрим, насколько они будут востребованы у людей», — предложил Олег Брындин. Дмитрий Азаров одобрил эту инициативу. «Совершенно точно это будет востребовано», — заметил Глава региона. Что касается станций для зарядки электромобилей, то губернатор напомнил о том, что весной 2020 года начнутся продажи отечественного электромобиля Zetta. Для налаживания сборки «электрички» уже возвели завод в Тольятти. «Для региона это крайне важный проект», — сказал Дмитрий Азаров и поручил в течение двух месяцев проработать вопрос по размещению зарядных станций «Авиаагрегата» на АЗС региона.Кроме того, в 2019 году на территории «Авиаагрегата» был открыт спортивный комплекс под брендом «Заряжайся». Завод готов производить до 150 таких площадок ежегодно. Это красивая и функциональная спортплощадка, полностью произведенная в Самаре. Ее можно установить в любом пространстве, будь то территория предприятия, парк или сквер. Дмитрий Азаров поручил использовать эти площадки в рамках губернаторского проекта «СОдействие».Также в ходе совещания заместитель генерального директора ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев рассказал, что в 2019 году на 60% выросло количество отремонтированных и изготовленных газотурбинных двигателей наземного применения для газоперекачивающих станций. Сейчас крупнейшим партнером «Кузнецова» является ПАО «Газпром», самарские двигатели «НК» эксплуатируются на 449 газоперекачивающих агрегатах 68 компрессорных станций. А в декабре 2019 года на предприятии запущен новый центр компетенций по производству зубчатых колес.Кроме того, в ходе совещания представитель Куйбышевской железной дороги рассказал главе региона о новом центре инновационного развития КбЖД – филиала ОАО «РЖД». Его цель — притяжение внешних инновационных разработок, быстрая апробация стартапов на инфраструктуре железной дороги и принятие решений о применении в целом по всей структуре РЖД. Дмитрий Азаров рекомендовал коллегам из правительства региона ознакомиться с работой этого перспективного центра, передает пресс-служба облправительства.