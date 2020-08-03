Дмитрий Азаров о ситуации в Волгаре: «Действовать жестко, решительно, в интересах людей»

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Напомним, в прошлом году на личный прием к Дмитрию Азарову обратилась группа жителей Волгаря Куйбышевского района Самары. Люди жаловались на неприятный запах, который периодически чувствуется в микрорайоне, особенно в ночные часы. Однако зафиксировать нарушение не удавалось: мобильная лаборатория приезжала через четыре часа после звонка, когда концентрация содержания вредных веществ в воздухе снижалась.Чтобы оперативно проводить замеры воздуха и иметь возможность выявить источник загрязнения, глава региона поручил приобрести автоматизированный пост мониторинга атмосферного воздуха. Его стоимость составила порядка 20 млн рублей.«Ваше поручение исполнено. В июле текущего года ввели в эксплуатацию пост, осуществляющий непрерывное измерение по 15 ингредиентам и каждые 20 минут фиксирующий концентрацию загрязняющих веществ. Результаты размещаются в сети интернет», – доложила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Татьяна Сафронова.Выяснились, что жалобы жителей были обоснованы.«В течение месяца на посту зафиксировано предельное превышение ПДК в основном по сероводороду. Отклонения наблюдаются как в ночное, так и в утреннее время, – сказала Сафронова. – Высокий уровень загрязнения был обусловлен неблагоприятными метеорологическими условиями. В июле УГМС объявляла на данной территории период неблагоприятных метеоусловий».В качестве предположительного источника загрязнения названы два промышленных предприятия первой категории, относящиеся к федеральному экологическому надзору. Однако доказать факты выбросов пока не удалось.Глава региона поручил Председателю областного Правительства Виктору Кудряшову совместно с профильными министерствами принять комплексные и оперативные меры, чтобы защитить интересы граждан.«Автоматизированный пост оправдал те опасения, которые высказывали жители. Люди правы! По тем данным, которые у меня есть, в период с 3 по 31 июля 150 превышений зафиксировал наш пост, в том числе 26 случаев высокого загрязнения. Все разговоры о том, что ничего нет, проблемы не существует, оказались болтовней. Пост автоматизированный, который мы установили по просьбе людей – люди лично ко мне обратились – это подтверждает», – заявил глава региона.Дмитрий Азаров также отметил, что проводимой работы по выявлению источника недостаточно.«Мы до сих пор не понимаем, что является источником загрязнения. Коллеги, не годится так. Не устраивает меня это, и жителей городского округа Самара это тоже не устраивает. Здесь действия должны быть более решительными, – подчеркнул глава региона и поручил Виктору Кудряшову инициировать всесторонне расследование. – Инициируйте проверки, пишите письма по итогам данных автоматизированного поста, которые у нас есть. Обращайтесь в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, если потребуется – в прокуратуру. Необходимо выявить источник загрязнения со всей очевидностью, и предъявлять претензии компаниям, а не просто рекомендации давать».Губернатор подчеркнул, что федеральное подчинение предприятий не дает областным и местным властям права сидеть сложа руки. «До конца недели соответствующие обращения по расследованию ситуации со всеми выкладками, которые у нас сегодня имеются, направить. Необходимо действовать решительно, жестко, в интересах людей на основе объективных данных. Еще раз подчеркну: много раз звучало, что это какие-то домыслы, что люди выдумывают. Ничего не выдумывают. В рабочее время еще как-то более-менее ситуацию контролируют предприятия и надзорные органы. Как только вечернее время и ночное, как только выходной день, – все, неконтролируемые выбросы. Не пойдет так. Мы должны призвать к ответу виновных, утвердить вместе с этими компаниями планы по исправлению ситуации, и самым жестким образом вместе с федеральными органами контроля и надзора обеспечить исполнение этих планов – для того, чтобы решить эту ситуацию раз и навсегда».О том, как продвигается работа по данному вопросу, губернатор поручил информировать его еженедельно.Дмитрий Азаров также поручил проработать использование аналогичных постов мониторинга в других городах и районах области – особенно там, где высока плотность населения и концентрация промпредприятий. «Этот опыт необходимо брать на вооружение, в том числе, применять его в других территориях Самарской области. Например, в городском округе Тольятти. Там есть передвижная лаборатория, но знаю, что люди не удовлетворены результатами работы этой лаборатории. Количество жалоб уж точно не снижается. У людей сохраняются вопросы по поводу объективности и открытости информации по лабораторным исследованиям, а это недопустимо. Вся информация должна предоставляться общественности. И в первую очередь, экологической общественности и людям, которые непосредственно живут на той территории», – подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства.