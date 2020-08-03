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Дмитрий Азаров о ситуации в Волгаре: «Действовать жестко, решительно, в интересах людей»

3 августа 2020 18:56
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Губернатор поручил выявить предприятия, загрязняющие атмосферу в Волгаре. В качестве предположительного источника загрязнения названы два промышленных предприятия.
Губернатор Дмитрий Азаров поручил выявить предприятия, загрязняющие атмосферу на территории поселка Волгарь. Вопрос рассматривался 3 августа на оперативном совещании при главе региона.

Напомним, в прошлом году на личный прием к Дмитрию Азарову обратилась группа жителей Волгаря Куйбышевского района Самары. Люди жаловались на неприятный запах, который периодически чувствуется в микрорайоне, особенно в ночные часы. Однако зафиксировать нарушение не удавалось: мобильная лаборатория приезжала через четыре часа после звонка, когда концентрация содержания вредных веществ в воздухе снижалась.

Чтобы оперативно проводить замеры воздуха и иметь возможность выявить источник загрязнения, глава региона поручил приобрести автоматизированный пост мониторинга атмосферного воздуха. Его стоимость составила порядка 20 млн рублей.

«Ваше поручение исполнено. В июле текущего года ввели в эксплуатацию пост, осуществляющий непрерывное измерение по 15 ингредиентам и каждые 20 минут фиксирующий концентрацию загрязняющих веществ. Результаты размещаются в сети интернет», – доложила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Татьяна Сафронова.

Выяснились, что жалобы жителей были обоснованы.

«В течение месяца на посту зафиксировано предельное превышение ПДК в основном по сероводороду. Отклонения наблюдаются как в ночное, так и в утреннее время, – сказала Сафронова. – Высокий уровень загрязнения был обусловлен неблагоприятными метеорологическими условиями. В июле УГМС объявляла на данной территории период неблагоприятных метеоусловий».

В качестве предположительного источника загрязнения названы два промышленных предприятия первой категории, относящиеся к федеральному экологическому надзору. Однако доказать факты выбросов пока не удалось.

Глава региона поручил Председателю областного Правительства Виктору Кудряшову совместно с профильными министерствами принять комплексные и оперативные меры, чтобы защитить интересы граждан.

«Автоматизированный пост оправдал те опасения, которые высказывали жители. Люди правы! По тем данным, которые у меня есть, в период с 3 по 31 июля 150 превышений зафиксировал наш пост, в том числе 26 случаев высокого загрязнения. Все разговоры о том, что ничего нет, проблемы не существует, оказались болтовней. Пост автоматизированный, который мы установили по просьбе людей – люди лично ко мне обратились – это подтверждает», – заявил глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил, что проводимой работы по выявлению источника недостаточно.

«Мы до сих пор не понимаем, что является источником загрязнения. Коллеги, не годится так. Не устраивает меня это, и жителей городского округа Самара это тоже не устраивает. Здесь действия должны быть более решительными, – подчеркнул глава региона и поручил Виктору Кудряшову инициировать всесторонне расследование. – Инициируйте проверки, пишите письма по итогам данных автоматизированного поста, которые у нас есть. Обращайтесь в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, если потребуется – в прокуратуру. Необходимо выявить источник загрязнения со всей очевидностью, и предъявлять претензии компаниям, а не просто рекомендации давать».

Губернатор подчеркнул, что федеральное подчинение предприятий не дает областным и местным властям права сидеть сложа руки. «До конца недели соответствующие обращения по расследованию ситуации со всеми выкладками, которые у нас сегодня имеются, направить. Необходимо действовать решительно, жестко, в интересах людей на основе объективных данных. Еще раз подчеркну: много раз звучало, что это какие-то домыслы, что люди выдумывают. Ничего не выдумывают. В рабочее время еще как-то более-менее ситуацию контролируют предприятия и надзорные органы. Как только вечернее время и ночное, как только выходной день, – все, неконтролируемые выбросы. Не пойдет так. Мы должны призвать к ответу виновных, утвердить вместе с этими компаниями планы по исправлению ситуации, и самым жестким образом вместе с федеральными органами контроля и надзора обеспечить исполнение этих планов – для того, чтобы решить эту ситуацию раз и навсегда».

О том, как продвигается работа по данному вопросу, губернатор поручил информировать его еженедельно.

Дмитрий Азаров также поручил проработать использование аналогичных постов мониторинга в других городах и районах области – особенно там, где высока плотность населения и концентрация промпредприятий. «Этот опыт необходимо брать на вооружение, в том числе, применять его в других территориях Самарской области. Например, в городском округе Тольятти. Там есть передвижная лаборатория, но знаю, что люди не удовлетворены результатами работы этой лаборатории. Количество жалоб уж точно не снижается. У людей сохраняются вопросы по поводу объективности и открытости информации по лабораторным исследованиям, а это недопустимо. Вся информация должна предоставляться общественности. И в первую очередь, экологической общественности и людям, которые непосредственно живут на той территории», – подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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