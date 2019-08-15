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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров о пилотах, посадивших самолет на кукурузное поле: "Эти парни сотворили сегодня настоящее чудо!"

15 августа 2019 19:49
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Дмитрий Азаров назвал пилотов героями и отметил, что Дамир Юсупов,
15 августа Дамир Юсупов - бывший житель Сызрани посадил в Подмосковье самолет, у которого отказали оба двигателя.

Дмитрий Азаров назвал пилотов героями и отметил, что  Дамир Юсупов, "когда-то был нашим коллегой" и работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани.

"Несмотря на неработающие двигатели, полный бак горючего и убранные шасси, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин не растерялись и посадили самолет на ближайшем поле. Жертв удалось избежать.
Дамир Юсупов, командир воздушного судна, когда-то был нашим коллегой, работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани и был зампредседателя татарской автономии города. А теперь он - настоящий герой, который спас жизни более двух сотен человек", - написал губернатор на своей странице в инстаграм.

В Кремле решили наградить пилотов, которые спасли жизни пассажиров и членов экипажа. 
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Комментарии



Политика региона
15 августа 2019  19:49
Дмитрий Азаров назвал пилотов героями и отметил, что Дамир Юсупов, "когда-то был нашим коллегой" и работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани.
Дмитрий Азаров о пилотах, посадивших самолет на кукурузное поле: "Эти парни сотворили сегодня настоящее чудо!"
Дмитрий Азаров  назвал пилотов героями и отметил, что  Дамир Юсупов, "когда-то был нашим коллегой" и работал в фонде жилья и ипотеки Сызрани.  Политика региона
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