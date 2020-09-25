Дмитрий Азаров намекнул на еще одну реформу МСУ

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Об этом он сообщил во время первого заседания гордумы Самары седьмого созыва.

В пятницу, 25 сентября, в Самаре состоялось первое заседание новой гордумы. Мы в режиме онлайн следили за ним. Народные избранники выбрали председателя и сформировали комитеты.

Новый состав думы приехал поздравить и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

Он дал понять, что в Самаре может случиться еще одна реформа местного самоуправления (МСУ).

— Давайте честно признаемся, что у жителей Самары много вопросов к существующей модели местного самоуправления. Та модель, которая была несколько лет назад принята, не нашла всенародной поддержки. И нареканий к этом модели МСУ очень много. Давайте вместе разберемся. Именно вашему созыву нужно понять, в чем проблема: в самой модели или все-таки в людях, которые работают депутатами. Не бывает идеальных моделей управления ни в одной сфере. Давайте вместе оценим потенциал существующей модели МСУ, того количества депутатов, которые в принципе могу знать в лицо каждого избирателя, проблемы каждой семьи. Общественное управление развивается не такими темпами, как мне бы хотелось, — сказал Дмитрий Азаров.

Выборы районных депутатов Самаре прошли 13 сентября. Районные депутаты выбрали делегатов в гордуму Самары. Всего депутатов в парламенте — 37.

В новом составе гордумы 29 представителей «Единой России», 3 представителя КПРФ, 2 представителя «Справедливой России», 2 представителя ЛДПР и 1 представитель партии «Родина».