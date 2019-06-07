Дмитрий Азаров и исполнительный директор Государственной корпорации «Ростех» Олег Евтушенко подписали дорожную карту по взаимодействию
7 июня 2019 14:52
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Напомним, ГК «Ростех» является Индустриальным партнером по созданию и развитию регионального НОЦ. Соответствующее соглашение 28 мая в Москве подписали Губернатор Дмитрий Азаров и глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Сегодня в развитие этого соглашения мы уже подписали дорожную карту по взаимодействию, чтобы все, о чем мы договорились и утвердили на бумаге, приобретало конкретные формы воплощения в жизнь», – подчеркнул Губернатор. Дмитрий Азаров поблагодарил руководство Госкорпорации за оперативное согласование документа и выразил уверенность в том, что совместное сотрудничество выйдет на качественно новый уровень.
«Самарская область для нас – приоритетный регион. Я рад, что мы начинаем движение в новом направлении с нашими друзьями – с Самарской областью», – отметил Олег Евтушенко.
Задача создания в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена президентом России Владимиром Путиным. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, Губернатор Дмитрий Азаров поручил Правительству области создать региональный центр уже в середине года.
Региональный НОЦ официально начал свою деятельность 3 июня 2019 года. Он призван объединить возможности вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития для разработки решений для создания высокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий.
Сейчас заканчивается формирование наблюдательного и экспертного советов. Определена управляющая компания в лице Института регионального развития. В середине июня будет подписано соглашение, определяющее участников консорциума.
В настоящий момент о желании участвовать в работе НОЦ письменно заявили пять учебных заведений региона – Самарский университет, СамГТУ, СамГМУ, ТГУ и СамГУПС. Вскоре к ним присоединяться и другие вузы региона. Существенную роль в формировании высокого уровня исследований и проектов должно сыграть соглашение с Самарским научным центром РАН. К практическому сотрудничеству на принципах технологического партнерства и кооперации готовы представителей бизнеса и инвестиционных структур. Также планирует привлекать к сотрудничеству ссузы и школы региона, передает пресс-служба облправительства.
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