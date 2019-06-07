Дмитрий Азаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития промышленного туризма
7 июня 2019 21:21
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Проект по развитию промышленного туризма губернатору представил на форуме "Линият успеха" 27 мая предприниматель Сергей Рыжов.
Его компания занимается организует экскурсии на предприятия для гостей региона и школьников.
Тогда предприниматель попросил закрепить позиции СО как базового региона по этому проекту соглашением с АСИ.
Документ оперативно подготовлен и сегодня подписан на ПМЭФ-2019,передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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