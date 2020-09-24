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Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 

24 сентября 2020 10:54
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Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 

Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.

В среду, 23 сентября, Губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в режиме ВКС провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, поддержку общественных инициатив и проектов на основе государственно-частного партнёрства в сфере культуры и искусства.

Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Её участники — полсотни руководителей госорганов федерального и регионального уровней, госкорпораций и ведомственных структур — перенимают опыт экспертов в рамках проектно-аналитических сессий, а также проходят региональную стажировку, в рамках которой занимаются поиском решений реальных управленческих задач, которые возникают при реализации нацпроектов в различных регионах России. 

«Мы все были очень счастливы, когда культура вошла в число национальных приоритетов. Тогда для себя мы определили, как нам казалось, весьма амбициозные показатели, цели нацпроекта — это увеличение числа посещений наших учреждений культуры и обращений к цифровым платформам. Но уже спустя год мы понимаем, что эти амбиции реализованы, сейчас перед нами стоят новые задачи»,- рассказала замминистра культуры РФ.

Ольга Ярилова отметила, что сейчас приоритеты сместились в сторону модернизации инфраструктуры учреждений культуры, развития культуры села и малых городов, повышения квалификации работников культуры и поддержки творческих инициатив. Она предложила участникам программы РАНХиГС подумать над реализацией проектов именно в этих направлениях.

Выступая на сессии, Губернатор Самарской области вкратце напомнил о достижениях рабочей группы Госсовета по культуре и отметил: «Одна из основных целей встречи — обменяться новыми идеями, мнениями, в том числе по запуску новых проектов. Не обязательно они войдут в нацпроект, но вполне могут стать полезными для целого ряда регионов. К примеру, мы в Самарской области всегда готовы к запуску пилотных проектов, которые вы, возможно, разработаете по итогам обучения». 

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что региону были бы интересны проекты по привлечению аудитории на онлайн-площадки учреждений культуры, дистанционные просветительские программы и проекты, ведь сфера культуры, как и все мировое сообщество, столкнулась с вызовами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Именно период ограничительных мер показал, насколько важно музеям, театрам, галереям и другим учреждениям культуры «прокачать» навыки дистанционного общения с аудиторией.

Участники сессии отметили, что рабочая группа Госсовета по культуре за небольшой срок своей деятельности показала высокие результаты, разработала ряд предложений, которые были поддержаны на федеральном уровне, в том числе — запуск программы «Земский культработник» и включение в нацпроект реставрации и капитального ремонта ДШИ. В связи с этим они поинтересовались, какие ещё предложения по внесению изменений в нацпроект подготовила рабочая группа.

«Имеют ли перспективу включения в нацпроекты проекты, реализуемые на основе государственно-частного партнёрства», — поинтересовалась одна из участниц.

«На правительственном уровне мы уже озвучивали предложение предусмотреть возможность включения проектов на основе ГЧП в нацпроекты. Мы считаем это крайне важным не только в сфере культуры, во всей «социалке». Есть проекты и в образовании, и в здравоохранении, которые можно делать на основе этого механизма», — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что Самарская область является одним из лидеров в стране по количеству успешных проектов, реализуемых с привлечением частных средств. К примеру, сейчас в регионе осуществляется самый крупный в России проект с использованием механизмов ГЧП — строительство мостового перехода через реку Волгу в районе Климовки. 

«Мы понимаем, как эти механизмы работают, насколько это эффективно: на один бюджетный рубль мы можем привлекать пять, шесть, а то и больше внебюджетных рублей,- пояснил Дмитрий Азаров. — На мой взгляд, включение механизмов ГЧП в нацпроект даст серьезный толчок развитию целых отраслей, созданию социальной инфраструктуры. Это очень важный вопрос, я бы хотел, чтобы ваша группа подключилась к его решению и, может быть, совместными усилиями мы вернём его на орбиту обсуждения с нашими коллегами из федерального Правительства».

Также участники сессии поинтересовались, какие перспективы имеет вопрос включения в нацпроект мероприятий по реставрации объектов культурного наследия. 

«Одна из идей, которую генерировала рабочая группа Госсовета — это выделение средств на реставрацию памятников. Мы понимаем, что это крайне тяжёлый, финансово емкий вопрос. Мы также понимаем, в какой ситуации сейчас находится бюджет, экономика страны и регионов тем более,- отметил Дмитрий Азаров. — Поэтому рассматривать данный вопрос в финансовой плоскости сейчас крайне трудно, надо искать другие механизмы».

В качестве эффективного механизма сохранения исторической среды Губернатор назвал проект «Том Сойер Фест», который зародился в Самаре как общественная инициатива, а сейчас реализуется неравнодушными людьми по всей стране.

Завершая сессию, Дмитрий Азаров пригласил участников программы академии пройти региональную стажировку в Самарской области, а также сказал, что поддержит интересные проекты и рассмотрит возможность их реализации в 63-м регионе.

Фото: Департамент информационной политики

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Комментарии

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