Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество Самарской области и Ингушетии

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Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом. Напомним, Махмуд-Али Калиматов долгое время проработал в 63-м регионе в разных должностях – прокурора Самары, первого заместителя прокурора Самарской области, руководителя Управления регионального Росприроднадзора.«Я рад поприветствовать вас в Самарской области, – обратился Дмитрий Азаров к Главе Республики. – Я с огромным уважением отношусь к нашей совместной работе, к тому, что вы сейчас делаете. Хочу сказать, что многие люди благодарны вам, помнят о вашей работе в регионе».Отдельно стороны обсудили вопросы национальной политики, проводимой в субъектах, а также обменялись опытом организации крупнейших межнациональных и межрегиональных мероприятий на примере семинара, который сегодня в Самарской области проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Этот опыт актуален и для Республики: 12 августа аналогичное мероприятие федеральное агентство проведет в Ингушетии, передает пресс-служба облправительства.