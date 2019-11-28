Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗа

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В четверг, 28 ноября, губернатор Самарской областии полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округепровели двустороннюю встречу. Стороны обсудили реализацию на территории региона национальных проектов, инициированных главой государства. Отдельное внимание было уделено реализации программы празднования 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗа.Дмитрий Азаров отметил, что в первый год реализации национальных проектов региону удалось добиться значительных результатов. К примеру, Самарская область оказалась в числе лидеров среди других субъектов страны по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».«Мы полностью справились с задачей по вводу в эксплуатацию новых школ, – подчеркнул губернатор. – При этом мы взяли на себя повышенные обязательства по строительству и реконструкции детских садов. Поэтому работы по ряду объектов будут вестись до конца декабря, чтобы сдать их в текущем году». Новые учреждения дошкольного образования строятся в Самаре, Тольятти, Нефтегорске, Похвистневе, а также в Волжском и Кошкинском районах. До конца текущего года всего планируется создать почти 1,5 тысячи мест в детских садах, в том числе 500 – для детей в возрасте до 3 лет.В рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже открыто 7 ФАПов, строительство еще 7 – будет завершено до конца этого года. Продолжается возведение двух поликлиник в Тольятти.Глава области в ходе разговора отметил, что обеспокоенность вызывает снижение рождаемости, которое наблюдается в большинстве регионов России с конца 2016 года. Такая тенденция не позволяет в полной мере выполнить один из показателей национального проекта «Демография» по обеспечению устойчивого роста населения. Губернатор пояснил, что ключевая причина – демографическая яма, обусловленная разрушительными последствиями Великой Отечественной войны и событиями 1990-х годов. Чтобы справиться с этим вызовом, Правительство Самарской области ищет новые механизмы поддержки молодых родителей.Так, по инициативе губернатора с первого января следующего года каждая семья, в которой родится первенец, получит подарочный набор. «Этот вопрос мы обсудили с родительским сообществом, многодетными мамами и определили, какая помощь нужна в первую очередь при рождении ребенка, – проинформировал Полпреда Дмитрий Азаров. – Расчетная стоимость подарочного набора, в который входят самые необходимые вещи и средства гигиены, составляет 10 тысяч рублей». Что важно, вся продукция выпущена производителями Самарской области.«Конечно, мы видим определенные демографические сложности, – отметил Игорь Комаров, обращаясь к Дмитрию Азарову. – Однако я вижу, что работа ведется по всем национальным проектам. Вы знаете, какие решения необходимо принять, чтобы добиться наибольших успехов. Уверен, что вы примете все необходимые меры для того, чтобы в следующем году более эффективно и быстро решать задачи, поставленные Президентом России».Особое внимание во время встречи стороны уделили подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля с конвейера АВТОВАЗа. «Следующий год с точки зрения бюджетных приоритетов региона я объявил годом Тольятти, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Год юбилейный не только для АВТОВАЗа, а для всего города. И мы сконцентрируем усилия на том, чтобы каждый житель Автограда почувствовал этот праздник».Правительство региона уже получило ряд предложений от мэрии Тольятти касательно того, что необходимо сделать в городе в 2020 году в первую очередь. Губернатор поручил муниципальным властям при формировании этих предложений посоветоваться с горожанами. «Мы провели рабочую группу под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова по подготовке к юбилею, где все эти вопросы также предметно обсуждались. Хотел бы заручиться вашей поддержкой в организации самих юбилейных мероприятий», – обратился Дмитрий Азаров к полномочному представителю Президента РФ в ПФО. Игорь Комаров дал согласие подключиться к этому важному для тольяттинцев мероприятию и оказать необходимую поддержку, передает пресс-служба облправительства.