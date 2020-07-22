Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили вопросы перспективного развития Самарской области

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Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. Напомним, что в регионе работает не только флагман автомобилестроения – «АВТОВАЗ», но и множество предприятий, входящих с ним производственно-сбытовую цепочку. Так, только в автокомпонентной отрасли задействовано свыше 60 тысяч человек. Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств занимает около 8% всего промышленного производства Самарской области, а вся автомобильная промышленность – около 16%.Для того, чтобы предотвратить экономические и социальные риски, на федеральном и на региональном уровне приняты и рассматриваются дополнительные меры поддержки производителей автокомпонентов. В конце апреля на совещании с Владимиром Путиным по поддержке автопрома Дмитрий Азаров выступил с рядом инициатив по восстановлению отрасли. Сегодня Губернатор и министр экономического развития обсудили ряд дополнительных мер поддержки производителей автокомпонентов, а также по итогам встречи провели дополнительное совещание с представителями Минпромторга РФ. Предложения региона взяты в проработку.Затронули на встрече и меры поддержки по строительству инфраструктуры третьего этапа ОЭЗ «Тольятти». Уже сейчас ОЭЗ является одной из самых успешных в стране. По темпам прироста выручки наша ОЭЗ два года подряд держит лучший показатель в стране, по комплексу показателей – закрепилась в первой пятерке в РФ. Уже сегодня по первым двум этапам развития зоны земельные участки, оснащенные коммуникациями, разобраны под инвестпроекты. Для того, чтобы ОЭЗ «Тольятти» привлекала новых инвесторов, необходимо дальнейшее развитие территорий особый зоны, обеспечение ее инженерными коммуникациями. Министр и Губернатор обсудили возможные меры поддержки при проведении третьего этапа строительства ОЭЗ со стороны федерального Правительства.Кроме того, на встрече обсудили возможные меры поддержки в развитии индустриального парка проекта «Жигулевская долина-2». По данному направлению Самарская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов, в связи с чем Максим Решетников дал дополнительные поручения по проработке предложений от нашего региона со стороны как министерства, так и Фонда.Дмитрий Азаров и Максим Решетников также обсудили взаимодействие Правительства региона и министерства по разработке стратегии развития крупнейших нестоличных агломераций в стране. Учитывая опыт Самарской области, в которой расположена крупнейшая в стране Самарско-Тольяттинская агломерация, министр пригласил наш регион войти в состав рабочей группы, которая будет трудиться по развитию агломераций как точек экономического роста страны, передает пресс-служба облправительства.