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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров единогласно избран Секретарём Самарского реготделения партии "Единая Россия"

8 ноября 2019 17:58
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Дмитрий Азаров принял участие в конференции Самарского реготделения отделения партии
Дмитрий Азаров принял участие в конференции Самарского реготделения отделения партии "Единая Россия".

На повестке - вопросы ротации в регполитсовете, в также избрание секретаря Самарского реготделения.

Предыдущий секретарь, Екатерина Кузьмичева, сложила с себя полномочия.

Дмитрий Азаров единогласно избран Секретарём Самарского реготделения партии "Единая Россия", передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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