Дмитрий Азаров единогласно избран Секретарём Самарского реготделения партии "Единая Россия"
8 ноября 2019 17:58
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На повестке - вопросы ротации в регполитсовете, в также избрание секретаря Самарского реготделения.
Предыдущий секретарь, Екатерина Кузьмичева, сложила с себя полномочия.
Дмитрий Азаров единогласно избран Секретарём Самарского реготделения партии "Единая Россия", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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