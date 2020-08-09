Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»

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Манеж возводится по национальному проекту «Демография» (проект – «Спорт – норма жизни»), инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Спортобъект планируется сдать в 2022 году: в нем будут проводиться матчи и тренировки команд различных возрастов.В манеже предусмотрено поле (105 на 68 метров) с искусственным травяным покрытием, трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки команд, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские, проектом предусмотрен тренажерный зал, конференц-зал.В капсуле времени, которая была заложена в основание манежа, разместили обращение к потомкам, в котором в частности сказано: «Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола».«Без подобного рода спортивных объектов нашим ребятам, воспитанникам двух главных футбольных академий — академии Ю. Коноплева и «Крыльев Советов», наверное, очень сложно будет достигать успехов, — отметил во время закладки капсулы Дмитрий Азаров. — Но теперь они точно справятся. Уверен, справятся лучше, чем нынешнее поколение футболистов».Воспитанник «Крыльев Советов» Семен Базин, который участвовал в церемонии, согласен, что круглогодичный манеж – это шанс для молодых ребят стать мастерами. «Я испытываю гордость от того, что стал причастным к такому событию. И первый блок был заложен мной и Губернатором Самарской области. Мне проект сразу понравился. Жду, когда манеж будет построен – очень хочется в нем тренироваться и играть», — сказал юный спортсмен.Губернатор обратил внимание, что старт строительства логично объединил два праздника – День физкультурника и День строителя. И напомнил, что территория «Самара Арены» активно развивается, и скоро будут подведены итоги международного конкурса по развитию инфраструктуры этой площадки.«Уверен, что мы примем правильное решение, и здесь появится и новое, наверное, жилье, и объекты спортивной инфраструктуры, и объекты благоустройства», — сказал Дмитрий Азаров.Все это будут возводить строители, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Стоит отметить, что эта дата в российском календаре появилась благодаря нашей губернии, а именно — легендарному управлению строительства «Куйбышевгидрострой». Именно ее работники построили Волжскую ГЭС, АВТОВАЗ, новый Тольятти и сотни других объектов в регионе и за его пределами.«Я хочу пожелать строителям крепкого здоровья, здоровья всем трудовым коллективам, новых высот и нового комфорта всем жителям Самарской области, — сказал Дмитрий Азаров. — Все, что вы делаете — это делается на века. Во всяком случае, я в это верю. Пожалуйста, помните о том, какая ответственность на вас лежит. Архитектура — это музыка, застывшая в камне».В день строителя около «Самара Арены» развернулась ярмарка девелоперских проектов, на которой ведущие застройщики региона презентовали планы по перспективной застройке. Многие проекты уже запущены. Главная их особенность – комплексный подход. Каждая программа предусматривает параллельно с домами возведение социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник. Были представлены и проекты комплексного развития сельских территорий.Параллельно около «Самара Арены» свой праздник отметили любители спорта. Для приверженцев здорового образа жизни на Последней миле работала интерактивная зона с лазерным тиром, мини-гольфом, скалодромом, площадка ГТО, а также выставка спортивных автомобилей и мотоциклов, современное оборудования и снаряжения. На площадках прошли показательные выступления авиамоделистов и уличных гимнастов, свои умения продемонстрировали велотриалисты и мастера футбольного фристайла.В губернии вопросам развития физкультуры и массового спорта, спорта высших достижений уделяется пристальное внимание. Так, только в прошлом году открылась 21 универсальная спортплощадка и десять — для сдачи ГТО, открылся ФОК «Союз» в Тольятти и ФОК «Салют» в Похвистнево. Продолжается возведение Дворца спорта в Самаре, ФОКа «Акробат», легкоатлетического манежа в Автограде и других спортобъектов.Все участники чествовали ветеранов, действующих спортсменов, руководителей спортивных объектов. Заслуженными работниками физической культуры региона стали директор спорткомплекса «Олимп» Сергиевского района Алексей Александров, главный специалист управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Шенталинского района Виталий Мрясов и тренер самарской СШОР №14 Григорий Щеглов.Также были отмечены тренер СШОР №7 по велоспорту Виктор Кириченко и президент Самарского общественного регионального фонда поддержки и развития шахматного спорта Станислав Янушевский.