Дмитрий Азаров дал старт строительству футбольного манежа около стадиона «Самара Арена»

В воскресенье, 9 августа, на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День физкультурника и День строителя, а также был дан старт строительству футбольного манежа. Капсулу времени с обращением к потомкам заложили Губернатор Дмитрий Азаров и воспитанники лучших футбольных школ губернии – «Крыльев Советов» и Академии имени Ю.Коноплева.
Манеж возводится по национальному проекту «Демография» (проект – «Спорт – норма жизни»), инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Спортобъект планируется сдать в 2022 году: в нем будут проводиться матчи и тренировки команд различных возрастов.
В манеже предусмотрено поле (105 на 68 метров) с искусственным травяным покрытием, трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки команд, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские, проектом предусмотрен тренажерный зал, конференц-зал.
В капсуле времени, которая была заложена в основание манежа, разместили обращение к потомкам, в котором в частности сказано: «Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола».
«Без подобного рода спортивных объектов нашим ребятам, воспитанникам двух главных футбольных академий — академии Ю. Коноплева и «Крыльев Советов», наверное, очень сложно будет достигать успехов, — отметил во время закладки капсулы Дмитрий Азаров. — Но теперь они точно справятся. Уверен, справятся лучше, чем нынешнее поколение футболистов».
Воспитанник «Крыльев Советов» Семен Базин, который участвовал в церемонии, согласен, что круглогодичный манеж – это шанс для молодых ребят стать мастерами. «Я испытываю гордость от того, что стал причастным к такому событию. И первый блок был заложен мной и Губернатором Самарской области. Мне проект сразу понравился. Жду, когда манеж будет построен – очень хочется в нем тренироваться и играть», — сказал юный спортсмен.
Губернатор обратил внимание, что старт строительства логично объединил два праздника – День физкультурника и День строителя. И напомнил, что территория «Самара Арены» активно развивается, и скоро будут подведены итоги международного конкурса по развитию инфраструктуры этой площадки.
«Уверен, что мы примем правильное решение, и здесь появится и новое, наверное, жилье, и объекты спортивной инфраструктуры, и объекты благоустройства», — сказал Дмитрий Азаров.
Все это будут возводить строители, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Стоит отметить, что эта дата в российском календаре появилась благодаря нашей губернии, а именно — легендарному управлению строительства «Куйбышевгидрострой». Именно ее работники построили Волжскую ГЭС, АВТОВАЗ, новый Тольятти и сотни других объектов в регионе и за его пределами.
«Я хочу пожелать строителям крепкого здоровья, здоровья всем трудовым коллективам, новых высот и нового комфорта всем жителям Самарской области, — сказал Дмитрий Азаров. — Все, что вы делаете — это делается на века. Во всяком случае, я в это верю. Пожалуйста, помните о том, какая ответственность на вас лежит. Архитектура — это музыка, застывшая в камне».
В день строителя около «Самара Арены» развернулась ярмарка девелоперских проектов, на которой ведущие застройщики региона презентовали планы по перспективной застройке. Многие проекты уже запущены. Главная их особенность – комплексный подход. Каждая программа предусматривает параллельно с домами возведение социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник. Были представлены и проекты комплексного развития сельских территорий.
Параллельно около «Самара Арены» свой праздник отметили любители спорта. Для приверженцев здорового образа жизни на Последней миле работала интерактивная зона с лазерным тиром, мини-гольфом, скалодромом, площадка ГТО, а также выставка спортивных автомобилей и мотоциклов, современное оборудования и снаряжения. На площадках прошли показательные выступления авиамоделистов и уличных гимнастов, свои умения продемонстрировали велотриалисты и мастера футбольного фристайла.
В губернии вопросам развития физкультуры и массового спорта, спорта высших достижений уделяется пристальное внимание. Так, только в прошлом году открылась 21 универсальная спортплощадка и десять — для сдачи ГТО, открылся ФОК «Союз» в Тольятти и ФОК «Салют» в Похвистнево. Продолжается возведение Дворца спорта в Самаре, ФОКа «Акробат», легкоатлетического манежа в Автограде и других спортобъектов.
Все участники чествовали ветеранов, действующих спортсменов, руководителей спортивных объектов. Заслуженными работниками физической культуры региона стали директор спорткомплекса «Олимп» Сергиевского района Алексей Александров, главный специалист управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Шенталинского района Виталий Мрясов и тренер самарской СШОР №14 Григорий Щеглов.
Также были отмечены тренер СШОР №7 по велоспорту Виктор Кириченко и президент Самарского общественного регионального фонда поддержки и развития шахматного спорта Станислав Янушевский.
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