Дмитрий Азаров: ситуацию тщательно проанализировали, транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений

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Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут.

Глава региона обратился к старшему поколению в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Из-за распространения COVID-19 жители области в возрасте 65+ обязаны оставаться дома и соблюдать все санитарно-эпидемические нормы. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что считает несправедливым ограничивать передвижение пенсионеров на общественном транспорте.

Губернатор уточнил, что ситуация была тщательным образом проанализирована.

- Мы попытались дозвониться каждому и узнать, какие причины заставляют людей, несмотря на рекомендации врачей, выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом, который несет дополнительные угрозы. Причины разные: это и поездки в поликлиники, походы в магазины, и занятия с внуками, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обращаясь к старшему поколению, глава региона добавил:

- Мы очень волнуемся за вас и просим поберечь себя, оставаться дома, соблюдая требования особого режима и рекомендации врачей.

Дмитрий Азаров попросил земляков позаботиться о своих родственниках - родителях, бабушках и дедушках - привезти им продукты, оплатить коммуналку. Оставаться дома пожилым помогают и волонтеры, которые могут доставить покупки и лекарства, помочь по хозяйству или куда-то подвезти. При этом поездки по соцкартам блокироваться не будут.

- Вам готовы помочь и дети, и внуки, и соцработники, и наши волонтеры. Берегите себя, а мы будем беречь вас! - подчеркнул губернатор.