Дмитрий Азаров: финальную точку в вопросе с выплатами медикам поставил Президент
17 мая 2020 16:28
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Расчёт, согласно им, будет исходить из фактической работы с людьми, у которых подтвердился коронавирус, без учёта фактора времени.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, о том как происходят начисления субсидий медработникам в регионе.
- По состоянию на 13 мая, в соответствии с поручениями Президента и Постановлениями Правительства РФ, все выплаты медиками осуществлены. Но сам порядок их начисления вызывал много вопросов у нас, а ещё больше - у врачей скорой медицинской помощи, например. Чтобы сгладить эти нюансы, еще в пятницу принял решение о дополнительных региональных выплатах медработникам и врачам скорой помощи,- заявил Азаров.
Отметим, что всего в Самарской области такие выплаты должны получить 1890 человек.
- Хочу сказать, что буквально вчера было опубликовано новое постановление Правительства. Были внесены изменения в ранее действующий порядок распределения федеральных субсидий. Фактические изменения небольшие, но в подпункте "В" пункта № 12, слова "за фактически отработанное время" были исключены. Да, было принято ещё ряд решений относительно компаний, которые оказывают транспортные услуги скорой помощи и лечебным учреждениям, водителей этих организаций, а также медработников частных клиник. Эти решения позволили нам произвести перерасчёт и уже вчера, несмотря на то, что постановление было опубликовано в 16:30, мы его произвели. Сегодня деньги будут отправлены в уполномоченные банки, завтра - крайний срок, когда все дополнительные средства поступят на карточки медработников.
Также Дмитрий Азаров отметил, что региональные меры поддержки, которые были приняты в эту пятницу, получат абсолютно все сотрудники скорой помощи в регионе, вне зависимости от того, кого и куда они возили.
- Точку в этом вопросе поставил Президент страны. Он дал исчерпывающие поручение, чтобы указанные суммы - не буду перечислять все, это, например, врачам скорой помощи 50 000 рублей, - полном объёме всем, кто имел контакт с новой инфекцией, были выплачены. Вне зависимости от отработанного времени. Предыдущий порядок действовал, фиксируя первый день такого контакта врача с коронавирусной инфекцией. Мы на территории региона не высчитывали никакие минуты, часы, но в действующих ранее правилах чётко сказано, что первый день контакта учитывается и начиная от него пропорционально рассчитывается сумма до конца месяца, - рассказал губернатор, передает sova.info.
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