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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: "Всех чиновников заставил отрабатывать обращения в социальных сетях"

26 ноября 2019 21:32
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Глава региона рассказал о том, как областные и муниципальные власти работают с обращениями граждан в социальных сетях.
Сегодня, 26 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь ответил на вопросы жителей региона в программе "Главная тема" на телеканале ГТРК "Самара". Обсуждались самые актуальные вопросы жизни области, проблемы и перспективы ее развития.

Глава региона рассказал о том, как областные и муниципальные власти работают с обращениями граждан в социальных сетях. "Всех чиновников заставил отрабатывать обращения в социальных сетях, — сказал губернатор. — Всех министров и глав муниципальных образований я обязал это делать" передает vkonline.ru.

В то же время глава региона отметил: массив информации в соцсетях огромный, и все обращения жителей там отследить невозможно. Для того, чтобы оперативно находить проблемные вопросы, полтора года назад в регионе была внедрена специальная программа "Инцидент-менеджмент". Она ведет поиск обращений от граждан по ключевым словам. Например, если во время переписки в "Твиттере" кто-то из жителей сообщает об аварии, то программа сразу же находит это сообщение и передает сотрудникам областного правительства и муниципальных органов власти, а их задача — оперативно отреагировать на этот сигнал.

Скорость реагирования на обращения людей должна составлять не более суток, а в отдельных случаях — не больше нескольких часов. Есть вопросы, которые нужно отрабатывать незамедлительно. Например, в случае неудовлетворительного качества отопления, аварийной ситуации. Здесь срок рассмотрения должен составлять не более трех часов. По всем остальным моментам чиновникам дается 24 часа для детальной отработки вопроса.

"От всех коллег требую, чтобы обращения отрабатывались в установленные сроки — в течение суток", — подчеркнул губернатор. Впрочем, есть и такие проблемы, на решение которых требуется несколько месяцев и даже лет, так как они связаны со значительными инвестициями. Однако реакция на такие запросы должна также быть оперативной.

Оценивать качество отработки обращений помогает сама программа, с помощью которой можно увидеть, насколько жители довольны решением их вопросов. Также "Инцидент-менеджмент" позволяет вести статистику обращений. Так, по данным за октябрь 2019 года, больше всего вопросов от жителей в соцсетях было связано с ЖКХ, на втором месте — благоустройство, на третьем — дорожный ремонт и строительство новых дорог. Причем решение большинства этих вопросов — обязанность именно муниципальных властей, которые не всегда с этим справляются без помощи региональных властей. "На мой взгляд, это стыдно, главы городов и сел, нужно справляться с этими вопросами самостоятельно, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы жестко спрашиваем с муниципалитетов за эти недоработки". 
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Комментарии



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