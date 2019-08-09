Дмитрий Азаров: «Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет историческим событием для Самарской области»

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Губернатор Самарской областипровел совещание по вопросам подготовки к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выполнения работ по развитию с. Ташла Ставропольского района. Участие в заседании принял Митрополит Самарский и Новокуйбышевский, епископ Тольяттинский и Жигулевский, а также руководители министерств и ведомств региона, главы городов, представители общественных организаций.Напомним, предварительное согласие посетить Самарский регион Патриарх дал в августе прошлого года, во время личной аудиенции с Губернатором и главой митрополии. Визит Его Святейшества ожидается в сентябре – на Рождество Богородицы. В рамках поездки Патриарх Кирилл планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары.«Предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет историческим событием для Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы с Митрополитом Сергием имели честь присутствовать на торжествах в Дивеево, где Патриарх подтвердил свою готовность к визиту на Самарскую землю». Глава региона отметил, что Святейший Патриарх высоко оценивает системную работу по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей, которая ведется в губернии. «Самарская митрополия, по его словам, занимает особое место в жизни русской православной церкви, это перспективная митрополия с развивающейся церковной жизнью. Наша задача – подтвердить высокую оценку Святейшего Патриарха, организовать его визит на самом высоком уровне», – обратился Губернатор к участникам совещания.Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла. Это святое место является признанным центром паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей.Основная задача планируемой реконструкции – сделать посещение источника удобным для многочисленных паломников. Сейчас в праздничные дни здесь выстраиваются огромные очереди к купелям, а площадка у часовни, где проводятся молебны в честь обретения иконы Ташлинской Божьей матери, не вмещают желающих.В рамках последнего выездного совещания Губернатор Дмитрий Азаров дал ряд поручений по доработке концепции реконструкции и благоустройства всего комплекса. «Мы должны определить конкретные направления деятельности сформированной рабочей группы по обустройству этого духовно-просветительского комплекса», – отметил Глава региона. Он также предложил создать попечительский совет обители. Предложение было единогласно подержано всеми участниками встречи.Митрополит Самарский и Новокуйбышевский поблагодарил Губернатора за работу по сохранению духовно-исторического наследия, восстановление храмов и приходов. «Я рад, что вы понимаете важность духовного воспитания детей, жителей нашего региона, – обратился к руководителю области Сергий. – Мы и впредь будем прикладывать совместные усилия для того, чтобы сохранять духовность и единство нашего народа», передает пресс-служба облправительства.