Дмитрий Азаров: "В следующем году мы получим в два раза больше средств на приобретение жилья молодыми семьями"

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"Я приложил все усилия, чтоб получить поддержку на федеральном уровне. В следующем году мы получим в два раза больше средств на приобретение жилья молодыми семьями. В 2020 году мы планируем вручить 1440 свидетельств", — отметил губернатор.Половину выделенных средств глава региона предложил направить в Тольятти. Сегодня жители Автограда формируют половину областной очереди по программе "Молодая семья". "Для Тольятти это вопрос назревший. В свое время внимание к этой проблеме было недостаточным, как со стороны региональной, так и со стороны муниципальной власти", — напомнил губернатор. Ранее он раскритиковал администрацию города, предусмотревшую в бюджете софинансирование лишь на 30 квартир."В следующем году более 700 семей Тольятти смогут получить субсидии на жилье. Для этого нужно, чтобы местные власти предусмотрели средства на софинансирование, - подчеркнул Азаров. - Это небольшие деньги. Основной объем средств поступит из регионального и федерального бюджетов".Отдельные меры поддержки предусмотрены для семей, где супруги достигли возраста 36 лет и поэтому не могут быть участниками государственной программы. "С 2020 года впервые в истории региона областной бюджет будет компенсировать таким семьям ставку по ипотечному кредиту. То есть кредитные средства будут использоваться семьей бесплатно", — отметил Дмитрий Азаров.