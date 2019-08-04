Дмитрий Азаров: "В Струковском саду не будет здания"
4 августа 2019 15:27
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Новое здание театра планируют построить в Струковском саду. Реакция самарцев оказалась неоднозначной.
«Когда склон и вид на Драмтеатр закроют еще одним архитектурным сооружением, как это произошло со склоном пл. Славы, винить во всех бедах Меркушкина мы уже не сможем, - обратился к Дмитрию Азаровув в Твиттере у один из жителей Самары.
"В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник", - жестко ответил глава региона.
Фото: соцсети
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