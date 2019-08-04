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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: "В Струковском саду не будет здания"

4 августа 2019 15:27
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В конце прошлой недели прошла информация о реконструкции старого и строительства нового зданий самарского драмтеатра.

Новое здание театра планируют построить в Струковском саду. Реакция самарцев оказалась неоднозначной.

«Когда склон и вид на Драмтеатр закроют еще одним архитектурным сооружением, как это произошло со склоном пл. Славы, винить во всех бедах Меркушкина мы уже не сможем, - обратился к Дмитрию Азаровув в Твиттере у один из жителей Самары.

"В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник", - жестко ответил глава региона.



Фото:   соцсети




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Комментарии



Политика региона
4 августа 2019  15:27
"Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменён в понедельник".
Дмитрий Азаров: "В Струковском саду не будет здания"
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