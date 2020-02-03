Дмитрий Азаров: "Сегодня ставится задача – обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с 1 по 4 класс"
3 февраля 2020 16:32
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«Сегодня ставится задача – обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с 1 по 4 класс, чтобы все дети, все родители чувствовали себя в равных условиях.Это справедливо»,- подчеркнул губернатор и отметил, что регион должен справиться с задачей в кратчайшие сроки.
«Мы уже провели самообследование,чтобы установить, в каком состоянии пищеблоки в наших школах. Я благодарен Роспотребнадзору, С.В.Архиповой за оперативную работу» - отметил глава региона.
Губернатор раскритиковал города и муниципальные райны, в которых в ходе ревизии зафиксированы нарушения.
Это Самара, Похвистнево, Богатовский, Похвистневский и особенно Волжский районы.
«Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться в том, что продукты в столовых - самого высокого качества! Все продукты, все товары для детских учреждений должны проходить не только профессиональную сертификацию. К оценке качества в обязательном порядке должны привлекаться родители и представители общественности», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Хорошим примером здесь может служить пилотный проект по поставке продуктов питания в 42 социальных учреждения и интерната пост. пребывания. Они осуществляются через спецсклад, проходят тотальный контроль на основе созданной нами системы добровольной сертификации «Самарское качество»
«За три месяца было забраковано несколько тонн продуктов, не соответсвующих стандартам качества. А доля самарских производителей продукции за этот же период возросла с 1 до 60%. Благодарю министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марину Антимонову, за такую организацию дела», - отметил губернатор.
Дмитрий Азаров поручил уже в текущем году по максимуму распространить практику централизованных поставок продуктов питания через спецсклад на учреждения образования и здравоохранения региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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