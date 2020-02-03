Дмитрий Азаров: "Сегодня ставится задача – обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с 1 по 4 класс"

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«Сегодня ставится задача – обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с 1 по 4 класс, чтобы все дети, все родители чувствовали себя в равных условиях.Это справедливо»,- подчеркнул губернатор и отметил, что регион должен справиться с задачей в кратчайшие сроки.«Мы уже провели самообследование,чтобы установить, в каком состоянии пищеблоки в наших школах. Я благодарен Роспотребнадзору, С.В.Архиповой за оперативную работу» - отметил глава региона.Губернатор раскритиковал города и муниципальные райны, в которых в ходе ревизии зафиксированы нарушения.Это Самара, Похвистнево, Богатовский, Похвистневский и особенно Волжский районы.«Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться в том, что продукты в столовых - самого высокого качества! Все продукты, все товары для детских учреждений должны проходить не только профессиональную сертификацию. К оценке качества в обязательном порядке должны привлекаться родители и представители общественности», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Хорошим примером здесь может служить пилотный проект по поставке продуктов питания в 42 социальных учреждения и интерната пост. пребывания. Они осуществляются через спецсклад, проходят тотальный контроль на основе созданной нами системы добровольной сертификации «Самарское качество»«За три месяца было забраковано несколько тонн продуктов, не соответсвующих стандартам качества. А доля самарских производителей продукции за этот же период возросла с 1 до 60%. Благодарю министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марину Антимонову, за такую организацию дела», - отметил губернатор.Дмитрий Азаров поручил уже в текущем году по максимуму распространить практику централизованных поставок продуктов питания через спецсклад на учреждения образования и здравоохранения региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.