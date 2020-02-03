Дмитрий Азаров: "Региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены"

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С этой целью в школах региона введен курс по истории Самарского края, устанавливаются памятники известным землякам, закладываются традиции масштабного празднования Дня образования Самарской области."Наша общая цель – вернуть в школы полноценную систему воспитания. Причем центральной фигурой в этом вопросе, без сомнений, является классный руководитель", - подчеркнул губернатор.Он напомнил, что решением Президента страны с 1 сентября 2020 года введена доплата учителям за классное руководство — 5 тыс. рублей за счет федеральных средств. В Самарской области система ежемесячного поощрения педагогов также предусмотрена.