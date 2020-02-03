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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: "Региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены"

3 февраля 2020 17:00
93
Много внимания в своем Послании Дмитрий Азаров уделил образованию. В частности, он отметил, что наука и образование станут подлинными драйверами развития региона только тогда, когда дети будут расти не только профессионалами, но и подлинными патриотами родной земли, передает vkonline.ru.

С этой целью в школах региона введен курс по истории Самарского края, устанавливаются памятники известным землякам, закладываются традиции масштабного празднования Дня образования Самарской области.

"Наша общая цель – вернуть в школы полноценную систему воспитания. Причем центральной фигурой в этом вопросе, без сомнений, является классный руководитель", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что решением Президента страны с 1 сентября 2020 года введена доплата учителям за классное руководство — 5 тыс. рублей за счет федеральных средств. В Самарской области система ежемесячного поощрения педагогов также предусмотрена. 
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Комментарии


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"Наша общая цель – вернуть в школы полноценную систему воспитания. Причем центральной фигурой в этом вопросе, без сомнений, является классный руководитель."
Дмитрий Азаров: "Региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены"
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