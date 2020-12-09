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Дмитрий Азаров: Регион заинтересован в успешной реализации проекта «умная дорога»
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Дмитрий Азаров: Регион заинтересован в успешной реализации проекта «умная дорога»

9 декабря 2020 22:06
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Правительство региона совместно с НП «ГЛОНАСС» и компанией «СМАРТС» участвует в создании на территории губернии платформы «Автодата»

В Самарской области в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина о реализации национальной технологической инициативы с прошлого года реализуется уникальный проект по созданию «умной дороги» с применением современных технологий. Правительство региона совместно с НП «ГЛОНАСС» и компанией «СМАРТС» участвует в создании на территории губернии платформы «Автодата». Первые итоги реализации этого проекта подвели в рамках совещания, которое провел Губернатор Самарской Дмитрий Азаров в среду, 9 декабря.

Сервисная навигационно-телематическая платформа «Автодата» позволит сформировать массив «больших данных» об автомобиле с момента выпуска, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. Для ее тестирования была создана пилотная зона на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. И в этом году компания «СМАРТС» на участке Московского шоссе создала региональный макет с использованием интегрированной системы связи V2X. Эта уникальная самарская разработка в помощь водителям дает возможность обмениваться данными между автомобилями и другими объектами дорожной инфраструктуры. Это, по мнению специалистов, позволит обеспечить безопасность дорожного движения и, что крайне важно, существенно сократить число погибших людей.

«Наличие оптических линий связи позволяет внедрять все элементы интеллектуальной транспортной системы с наивысшим качеством, осуществлять передачу информации в режиме реального времени, а также внедрять систему акустического мониторинга автомобильной дороги», – пояснила Генеральный директор АО «СМАРТС» Елена Бибикова.

Уже сейчас при установке в автомобиле специального бортового оборудования, которое имеет связь с базовыми станциями V2X, водитель может получить информацию о потенциально опасных ситуациях на дороге — открытом люке, пешеходе вне зоны видимости, резком торможении впереди идущего транспорта. Крупнейшие автоконцерны мира уже со следующего года будут устанавливать подобные устройства на свои новые модели машин для взаимодействия с умными дорогами.

«В рамках макета умной дороги, который мы реализовали в Самаре, мы произвели интеграцию нескольких технологий – V2X и акустический мониторинг. Последнее – это волокно, которое «слышит» события на дороге. А соответствующее программное обеспечение обрабатывает информацию и передает сигнал автомобилям о потенциально опасной ситуации», – рассказала Елена Бибикова.

Система работает даже в условиях ограниченной видимости из-за тумана и других погодных явлений. Этот проект был апробирован успешно, о чем в июле текущего года Президенту страны было доложено в рамках заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». Сейчас, по словам руководителя компании «СМАРТС», ведутся переговоры с руководством технопарка «Жигулевская долина» о создании предприятия по производству таких приборов на территории Самарской области. Уже есть потенциальный индустриальный партнер и подготовленная площадка. Дмитрий Азаров предложил со всеми заинтересованными сторонами заключить соглашение о намерениях.

Кроме того, организация подала заявку в Российский фонд развития информационных технологий на получение гранта в размере 300 млн рублей для создания «умной» дороги Самара-Тольятти.

В заключении презентации проекта Елена Бибикова предложила применить технологии компании в проектной документации строительства Волжского моста с обходом Тольятти. «Это необходимо делать сразу. Мы строим мост будущего, и он должен строиться по стандартам будущего с точки зрения инновационной инфраструктуры», – поддержал инициативу Губернатор Дмитрий Азаров.

Кроме того, руководитель «СМАРТС» предложила реализовать проект «Чистое небо», в первую очередь, на туристических маршрутах Самары. Он предполагает убрать все провода под землю и заменить их оптоволокном. Первый заместитель Главы областной столицы Владимир Василенко отметил, что «отдельной программы нет, но там, где проводится комплексный ремонт улично-дорожной сети, все провода убираются в землю».

Дмитрий Азаров поручил в ближайшее время разработать соответствующую программу. «Мы в свое время вместе с вами сделали значительные шаги в этом направлении, – напомнил Губернатор Владимиру Василенко. – Считаю, что эту крайне важно муниципалитету восстановить эту программу. И в первую очередь, это касается туристических маршрутов, знаковых мест. Это мы должны делать не только при реконструкции, но и ремонте дорог. Знаю, что в Сызрани сейчас этот вопрос решают. Всех собственников кабелей надо к этому понуждать. Но для этого нужна правовая основа, например, соответствующая программа. Как только ее утвердите, все организации, эксплуатирующие сети, увидят себя в этой программе и при реализации своих инвестиционных программ будут должны уже это делать, в том числе при проведении ремонтных работ». Такое же поручение руководитель региона дал Главе Тольятти Сергею Анташеву.

В завершении совещания, Глава региона пожелал участникам успехов в реализации проекта и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в реализации проекта. Регион заинтересован в его успешной реализации», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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9 декабря 2020  22:06
Правительство региона совместно с НП «ГЛОНАСС» и компанией «СМАРТС» участвует в создании на территории губернии платформы «Автодата»
Дмитрий Азаров: Регион заинтересован в успешной реализации проекта «умная дорога»
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