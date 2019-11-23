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Дмитрий Азаров: ”По вовлеченности жителей в реализацию нацпроектов Самарскую область опережает только Москва”

23 ноября 2019 21:10
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Дмитрий Азаров выразил уверенность, что каждый человек может выбрать себе направление, в котором он может участвовать.
В субботу, 23 ноября, в Москве завершился второй день XIX съезда партии ”Единая Россия", в работе которого принимают участие руководители партии, члены правительства, депутаты, сенаторы и руководители партячеек со всей страны. Делегацию Самарской области на форуме возглавил губернатор, член бюро Высшего совета ”Единой России”, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

Перспективные планы партии на ближайший период были обозначены на центральном событии второго дня - пленарном заседании, на котором выступили президент страны Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На съезде фактически стартовала подготовка партии к очередному выборному циклу, кроме того, партийцы объявили о создании рабочих групп Генсовета по отраслевым направлениям, анонсировали создание правозащитного центра, представили новый формат работы общественных приемных ”Единой России” и провели ежегодную ротацию руководящего состава партии.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что ”Единая Россия” - ведущая политическая сила страны, и этот статус она получила благодаря тому, что на первое место всегда ставит защиту интересов граждан, не боится брать на себя ответственность за решения, порой непопулярные, но необходимые стране и каждому россиянину.

”Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство”, - обратился к партийцам Президент.

Особое внимание он обратил на слаженность работы каждого члена партии по реализации приоритетов развития страны. Необходимо, чтобы люди видели позитивные изменения, а ориентиром должно стать мнение россиян о текущей ситуации, о динамике изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека.

”Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней: от муниципального до Государственной думы”, - отметил глава государства.

Владимир Путин также обозначил важнейшую задачу и смысл работы партии. Он подчеркнул, что у сторонников ”нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность”.

”Репутацию, облик партии определяют люди, у которых – чрезвычайно важно, что я сейчас скажу, – есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы. Есть свои, внутренние нравственные ориентиры, - отметил Владимир Путин. - И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории”.

Президент в ходе выступления призвал партию-лидера быть ведущей силой во всех сферах.

”Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной ”Прямой линии”, которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. – заметил глава государства. - Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения”.

Ведущей задачей партии на ближайшие годы президент назвал работу по реализации нацпроектов. Именно рядовые партийцы, руководители ”первичек”, люди, которые каждый день работают с гражданами и знают насущные проблемы территорий, должны оказать серьезную помощь в наполнении нацпроектов конкретными делами и решениями, цель которых — повысить качество жизни россиян.

На решение этой задачи нацелено одно из ключевых решений съезда — объединение партийных проектов по пяти главным направлениям: здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. ”Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия”, - сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Дмитрий Азаров, руководитель Самарского реготделения партии, особо отметил, что президент в своем выступлении в очередной раз сделал акцент на том, что ”Единая Россия” - это политическая платформа, способствующая динамичному развитию страны.

”В какой-то момент ”Единая Россия, по меткому выражению Владимира Владимировича, стала точкой сборки нашей страны. И у большинства населения страны, я уверен, ”Единая Россия” сегодня ассоциируется как партия созидания, как партия конкретных дел”, - сказал Дмитрий Азаров, добавив, что не критикуют того, кто ничего не делает. ”Когда доходит до дела, люди ждут результата. И они рассчитывают на ”Единую Россию”, - сказал Дмитрий Азаров.

Чтобы достигнуть стратегических общенациональных целей, по мнению губернатора, на каждом этапе необходимо в первую очередь внимательно относиться к людям, защищать их интересы, потому что именно сами люди должны решать, что необходимо для комфортной и счастливой жизни в конкретном городе или поселке. ”Главный капитал нашей страны, главное богатство – это жители Самарской области, жители других областей, граждане Российской Федерации”, – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров особо отметил, что один из решающих факторов прогресса – вовлеченность людей в реализацию национальных проектов. В Самарской области этому аспекту с самого старта нацпроектов уделялось особое внимание. Что дадут нацпроекты для страны и каждого ее гражданина, в регионе знает большое количество людей. Согласно общефедеральной статистике, по этому показателю губернию опережает только Москва.

”Если подходить с формальной точки зрения, уровень информированности граждан о реализации нацпроектов в Самарской области высок - мы на втором месте в России, - заявил Дмитрий Азаров. Однако, по мнению губернатора, этого недостаточно. - Без вовлечения людей в реализацию нацпроектов те амбициозные задачи, которые сегодня определены на государственном уровне, вряд ли будут решены. Каждому члену партии, каждому чиновнику, который занимается нацпроектами, отдельно поставлена задача – объяснение, информирование и вовлечение людей”.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что каждый человек может выбрать себе направление, в котором он может участвовать – это может быть повышение производительности труда, решение демографических вопросов, забота о детях, развитие образования, науки, технологий. Начать можно и с заботы о собственном здоровье. ”Если человек заботится о своем здоровье, ответственно к нему относится, ведет здоровый образ жизни, он уже участник национального проекта. Ведь, заботясь о своем здоровье, каждый из нас заботится о главном достоянии России – о человеке”, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что вопросы охраны здоровья, улучшения качества оказания медпомощи в рамках съезда обсуждались на встрече Дмитрия Медведева с руководителями первичных партийных организаций. На ней главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, член общественного совета партийного проекта ”Здоровье будущего” Андрей Орлов озвучил инициативу Самарской области по ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения. Позиция региона: еще при поступлении в медицинский вуз будущий медик должен быть уверен, что в будущем, если он выберет работу в первичном звене здравоохранения, он будет обеспечен жильем. В последствии его можно будет даже приватизировать.

”Когда доктор будет знать и понимать, что у него есть жилье, он может создавать семью и пускать корни в небольшом городе, поселке, селе. Это многое даст населенному пункту, - уверен Андрей Орлов. - Когда есть врачи – территория будет жить”. Дмитрий Медведев инициативу ободрил, несмотря на то, что она ресурсозатратная. По словам главного врача СОКОД, предложение включено в перспективный план.

То, что самарское предложение получило отклик премьер-министра и лидера партии, с воодушевлением воспринял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. ”Это огромная проблема, - уверен академик РАН. – Пока нет жилья, достойной зарплаты и достойного места работы, сложно мотивировать человека ехать работать в глубинку. А врач и учитель – это все: без образования и здорового человека мы никуда не сможем двигаться. Я двумя руками ”за” инициативу, которую от имени всех жителей региона, наших партийцев озвучил Андрей Орлов. Я рад, что она поддержана”.

Благодаря представителям партии на всех уровнях — от поселенческого до федерального - уже решается целый ряд важных для региона вопросов. В Самарской области идет масштабное благоустройство общественных территорий, реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как Фрунзенский мост и мост через Волгу, идет строительство нового Дворца спорта в Самаре и спорткомплексов в Тольятти, открываются после ремонта сельские ДК и городские сценические площадки. Одно из последних решений касается реконструкции самарского Госцирка — выделение средств на его обновление уже одобрено Государственной Думой. ”По цирку все решения есть. Выделено больше 300 млн рублей. Это позволит начать реконструкцию цирка уже в этом году”, - отметил депутат Госдумы Леонид Симановский, передает vkonline.ru
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