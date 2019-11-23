Дмитрий Азаров: ”По вовлеченности жителей в реализацию нацпроектов Самарскую область опережает только Москва”
23 ноября 2019 21:10
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Перспективные планы партии на ближайший период были обозначены на центральном событии второго дня - пленарном заседании, на котором выступили президент страны Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На съезде фактически стартовала подготовка партии к очередному выборному циклу, кроме того, партийцы объявили о создании рабочих групп Генсовета по отраслевым направлениям, анонсировали создание правозащитного центра, представили новый формат работы общественных приемных ”Единой России” и провели ежегодную ротацию руководящего состава партии.
В своем выступлении Владимир Путин отметил, что ”Единая Россия” - ведущая политическая сила страны, и этот статус она получила благодаря тому, что на первое место всегда ставит защиту интересов граждан, не боится брать на себя ответственность за решения, порой непопулярные, но необходимые стране и каждому россиянину.
”Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство”, - обратился к партийцам Президент.
Особое внимание он обратил на слаженность работы каждого члена партии по реализации приоритетов развития страны. Необходимо, чтобы люди видели позитивные изменения, а ориентиром должно стать мнение россиян о текущей ситуации, о динамике изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека.
”Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней: от муниципального до Государственной думы”, - отметил глава государства.
Владимир Путин также обозначил важнейшую задачу и смысл работы партии. Он подчеркнул, что у сторонников ”нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность”.
”Репутацию, облик партии определяют люди, у которых – чрезвычайно важно, что я сейчас скажу, – есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы. Есть свои, внутренние нравственные ориентиры, - отметил Владимир Путин. - И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории”.
Президент в ходе выступления призвал партию-лидера быть ведущей силой во всех сферах.
”Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной ”Прямой линии”, которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. – заметил глава государства. - Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения”.
Ведущей задачей партии на ближайшие годы президент назвал работу по реализации нацпроектов. Именно рядовые партийцы, руководители ”первичек”, люди, которые каждый день работают с гражданами и знают насущные проблемы территорий, должны оказать серьезную помощь в наполнении нацпроектов конкретными делами и решениями, цель которых — повысить качество жизни россиян.
На решение этой задачи нацелено одно из ключевых решений съезда — объединение партийных проектов по пяти главным направлениям: здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. ”Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия”, - сказал Дмитрий Медведев.
Губернатор Дмитрий Азаров, руководитель Самарского реготделения партии, особо отметил, что президент в своем выступлении в очередной раз сделал акцент на том, что ”Единая Россия” - это политическая платформа, способствующая динамичному развитию страны.
”В какой-то момент ”Единая Россия, по меткому выражению Владимира Владимировича, стала точкой сборки нашей страны. И у большинства населения страны, я уверен, ”Единая Россия” сегодня ассоциируется как партия созидания, как партия конкретных дел”, - сказал Дмитрий Азаров, добавив, что не критикуют того, кто ничего не делает. ”Когда доходит до дела, люди ждут результата. И они рассчитывают на ”Единую Россию”, - сказал Дмитрий Азаров.
Чтобы достигнуть стратегических общенациональных целей, по мнению губернатора, на каждом этапе необходимо в первую очередь внимательно относиться к людям, защищать их интересы, потому что именно сами люди должны решать, что необходимо для комфортной и счастливой жизни в конкретном городе или поселке. ”Главный капитал нашей страны, главное богатство – это жители Самарской области, жители других областей, граждане Российской Федерации”, – подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров особо отметил, что один из решающих факторов прогресса – вовлеченность людей в реализацию национальных проектов. В Самарской области этому аспекту с самого старта нацпроектов уделялось особое внимание. Что дадут нацпроекты для страны и каждого ее гражданина, в регионе знает большое количество людей. Согласно общефедеральной статистике, по этому показателю губернию опережает только Москва.
”Если подходить с формальной точки зрения, уровень информированности граждан о реализации нацпроектов в Самарской области высок - мы на втором месте в России, - заявил Дмитрий Азаров. Однако, по мнению губернатора, этого недостаточно. - Без вовлечения людей в реализацию нацпроектов те амбициозные задачи, которые сегодня определены на государственном уровне, вряд ли будут решены. Каждому члену партии, каждому чиновнику, который занимается нацпроектами, отдельно поставлена задача – объяснение, информирование и вовлечение людей”.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что каждый человек может выбрать себе направление, в котором он может участвовать – это может быть повышение производительности труда, решение демографических вопросов, забота о детях, развитие образования, науки, технологий. Начать можно и с заботы о собственном здоровье. ”Если человек заботится о своем здоровье, ответственно к нему относится, ведет здоровый образ жизни, он уже участник национального проекта. Ведь, заботясь о своем здоровье, каждый из нас заботится о главном достоянии России – о человеке”, - резюмировал Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что вопросы охраны здоровья, улучшения качества оказания медпомощи в рамках съезда обсуждались на встрече Дмитрия Медведева с руководителями первичных партийных организаций. На ней главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, член общественного совета партийного проекта ”Здоровье будущего” Андрей Орлов озвучил инициативу Самарской области по ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения. Позиция региона: еще при поступлении в медицинский вуз будущий медик должен быть уверен, что в будущем, если он выберет работу в первичном звене здравоохранения, он будет обеспечен жильем. В последствии его можно будет даже приватизировать.
”Когда доктор будет знать и понимать, что у него есть жилье, он может создавать семью и пускать корни в небольшом городе, поселке, селе. Это многое даст населенному пункту, - уверен Андрей Орлов. - Когда есть врачи – территория будет жить”. Дмитрий Медведев инициативу ободрил, несмотря на то, что она ресурсозатратная. По словам главного врача СОКОД, предложение включено в перспективный план.
То, что самарское предложение получило отклик премьер-министра и лидера партии, с воодушевлением воспринял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. ”Это огромная проблема, - уверен академик РАН. – Пока нет жилья, достойной зарплаты и достойного места работы, сложно мотивировать человека ехать работать в глубинку. А врач и учитель – это все: без образования и здорового человека мы никуда не сможем двигаться. Я двумя руками ”за” инициативу, которую от имени всех жителей региона, наших партийцев озвучил Андрей Орлов. Я рад, что она поддержана”.
Благодаря представителям партии на всех уровнях — от поселенческого до федерального - уже решается целый ряд важных для региона вопросов. В Самарской области идет масштабное благоустройство общественных территорий, реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, такие как Фрунзенский мост и мост через Волгу, идет строительство нового Дворца спорта в Самаре и спорткомплексов в Тольятти, открываются после ремонта сельские ДК и городские сценические площадки. Одно из последних решений касается реконструкции самарского Госцирка — выделение средств на его обновление уже одобрено Государственной Думой. ”По цирку все решения есть. Выделено больше 300 млн рублей. Это позволит начать реконструкцию цирка уже в этом году”, - отметил депутат Госдумы Леонид Симановский, передает vkonline.ru.
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