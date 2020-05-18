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Дмитрий Азаров: «Охраняйте тольяттинский лес, чтобы не допустить даже минимальных возгораний»
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Дмитрий Азаров: «Охраняйте тольяттинский лес, чтобы не допустить даже минимальных возгораний»

18 мая 2020 15:59
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За последние 10 дней в СО произошло 2 лесных пожара на площади 0,28 га (оба — в Тольятти), а также зарегистрировано 84 случая возгорания сухой травы
За последние 10 дней в Самарской области произошло 2 лесных пожара на площади 0,28 га (оба — в Тольятти), а также зарегистрировано 84 случая возгорания сухой травы. Информацию озвучил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств региона, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

По оперативным данным областного управления МЧС России, всего с начала этого года в результате неконтролируемого пала сухой травы в регионе произошел 1271 пожар на общей площади 66 га. Кроме того, еще 14 пожаров на площади 13,7 га зарегистрировано в лесном фонде.

«На протяжении многих лет тревогу вызывают Красноярский, Волжский и Ставропольский район — близкие к нашим мегаполисам», – отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Губернатор поручил региональному минлесхозу усилить контроль на этих территориях. Особенно это касается тольяттинских лесов. «Держите на особом контроле ситуацию в Тольятти, будьте в постоянном контакте с главой города, привлекайте общественные организации, активистов, добровольцев, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к министру. — Охраняйте тольяттинский лес, обеспечьте такой режим, чтобы ни в коем случае не допустить повторения пожаров, даже минимальных возгораний. Самым тщательным образом еще раз проверьте, что делает муниципалитет, какие меры предпринимает, посмотрите всю систему пожарной безопасности, которая выстроена, при необходимости дайте дополнительные предложения».

Александр Ларионов также отметил, что сейчас проводится ежедневное усиленное патрулирование лесов во всех муниципалитетах губернии. Специально создано 48 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники областного минлесхоза, МЧС и полиции. С начала года лесные инспекторы составили 56 протоколов за нарушение пожарной и санитарной безопасности. «Вынесено 228 постановлений о наложении взыскания на граждан, сумма наложенных штрафов составила 465 тысяч рублей», – добавил первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности региона Валерий Яковлев. По его мнению, не все муниципалитеты провели успешную подготовительную противопожарную работу. В частности, не везде в полном объеме выполнена опашка лесов, которая необходима в случае перехода низового огня из-за пала сухой травы в верховой.

«В основном, все муниципальные образования повторно опашку сделали. Пока еще есть вопросы дополнительные. Проведем проверку. Замечания выданы. Контрольные проверки сделаем», – заверил Валерий Яковлев.

«Хочу вас предостеречь от избыточной лояльности в вопросе проведения проверок, — обратился Дмитрий Азаров к руководству департамента общественного правопорядка региона. — Это может быть чревато серьезными потерями: как и для экономики, так и для здоровья людей. Поэтому прошу вас проявить принципиальность и жесткость, необходимую в решении данных вопросов».

Губернатор поручил усилить противопожарный контроль на территории Борского района, где располагается особо охраняемая природная территория. «Любая угроза и недоработка районных властей может привести к очень-очень серьезным последствиям, в том числе, для особо охраняемого природного объекта», – отметил Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание участники оперативного совещания уделили паводковой ситуации. По словам начальника областного главка МЧС России, из-за дождей уровень воды в Саратовском водохранилище достиг верхнего бьефа. Приток воды составляет более 23 тысяч кубометров в секунду. «Гидроузел «Жигулевская ГЭС» с завтрашнего дня начнет транзитный сброс воды в объеме притока, – отметил Олег Бойко. — При таком сбросе уже через 2-3 дня уровень реки Волги у Самары может достигнуть 31,8 метра.

В связи с этим Губернатор поручил первому вице-губернатору — председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главам муниципалитетов держать ситуацию на особом контроле. В случае необходимости — доработать план противопаводковых мероприятий, в особенности, на территориях, которые в могут оказаться под угрозой подтопления. «Прошу осуществить проверку готовности противопаводковых мероприятий в случае ухудшения ситуации», – поручил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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