Дмитрий Азаров: «Необходимо вместе с людьми выработать программу конкретных действий по реализации Послания Президента»

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Член Бюро высшего совета Партии, секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров подчеркнул, инициативы, выдвинутые в Послании, имеют огромное значение для жизни граждан, а для "Единой России" — это прямое руководство к действию: "Как партия большинства, мы несем прямую ответственность за то, чтобы все инициативы Президента были максимально оперативно и качественно воплощены в жизнь". Это и всемерная поддержка семей с детьми, всесторонний учет мнений граждан по социально значимым вопросам, забота о ветеранах Великой Отечественной войны, подготовка к юбилею Великой Победы."Во время нахождения в зале московского Манежа меня не покидало ощущение, что это не только представление Президентом главного политического документа года, а обращение к настоящему и будущему всего нашего народа. В каждом слове Владимира Владимировича Путина чувствовались внимание и уважение к каждому гражданину, забота о будущем страны. Это Послание наполнено по-настоящему судьбоносными, историческими инициативами. Президент обозначил беспрецедентные социальные гарантии в первую очередь для семей с детьми. Семья обозначена как базовая государственная ценность. Ей должна быть обеспечена максимальная поддержка и забота", — отметил глава реготделения партии.Дмитрий Азаров заявил о необходимости партийным организациям региона в ближайшее время провести обсуждение мер по исполнению инициатив Президента: "Это не должны быть собрания для галочки. Нужно провести эти обсуждения не только среди членов партии, но и наших сторонников, "Молодой гвардии", общественных организаций. Необходимо выработать вместе с людьми программу конкретных действий по реализации Послания Президента".Секретарь реготделения также подчеркнул, что фракция "Единой России" в губернской думе, партийные организации должны обеспечить законодательное, финансовое наполнение в регионе новых мер поддержки, а также усиления уже действующих. Местным отделениям партии, депутатскому корпусу муниципального уровня необходимо принимать в этой работе непосредственное участие: "Коллеги, вы должны вести оперативный, повседневный мониторинг того, как инициативы Президента воплощаются на практике, какова реакция на них жителей городов и районов, как работают над их исполнением чиновники".Говоря о значении информирования граждан, Дмитрий Азаров обратил внимание участников заседания, что президиум генсовета "Единой России" предложил организовать в общественных приемных партии тематические и выездные приемы по теме новых мер поддержки семей, а также ввести консультирование людей по ним на постоянной основе. "Самарское региональное отделение должно стать лидером в этой работе", — подчеркнул глава реготделения.В последние годы на региональном уровне существенно усилены меры поддержки семей с детьми. Здесь наш регион полностью работает в логике тех поручений, которые были даны Главой государства. С начала этого года по инициативе Дмитрия Азарова всем семьям, в которых рождается первенец, начали вручать "Подарок новорожденному". Кроме того, региональные власти значительно нарастили объем средств на обеспечение жильем молодых семей, ввели обеспечение двухразовым питанием учащихся школ с ограничениями по здоровью, регулярно индексируют целый ряд выплат семьям. Объем бюджетных средств на социальные выплаты семьям с детьми ежегодно растет. На 2020 год на эти цели уже заложено около 10 млрд рублей, в основном это средства федерального бюджета, что почти вдвое больше, чем было в 2016 году."Предварительные расчеты всех новых мер поддержки, о которых сказал Президент в своем Послании, показывают, что эта сумма увеличится до 13 млрд рублей в текущем году", — заметил Дмитрий Азаров.Говоря о решении проблемы нехватки ясельных мест в регионе, Дмитрий Азаров напомнил, что в сельской местности она решена уже в этом году. Всего в 2019 году в Самарской области создано 2300 новых мест для малышей до трех лет. В целом, в регионе по итогам прошлого года было введено в строй 17 детских садов — таких темпов не было за всю историю области! По созданию мест в дошкольных учреждениях регион даже перевыполнил плановые показатели, открыв на 300 мест больше, чем изначально планировалось.Одна из задач, поставленных Президентом в Послании, — обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием."Мы с вами готовили такие предложения, отправляли их в центральный аппарат партии, и я думаю, что все с большим воодушевлением восприняли то, что эти предложения будут теперь реализованы", — напомнил Дмитрий Азаров.Также он рассказал, что Самарская область вошла в перечень пилотных регионов, где совместно с Роспотребнадзором проводилось исследование системы школьного питания, в ходе которого оценивались меню, качество продуктов, учитывалось мнение родителей. "Итоги ожидаются в ближайшее время. Для нас эта информация будет крайне ценной для принятия решений, в том числе и для того, чтобы увидеть и исправить существующие недостатки".Кроме того, будет проведена инвентаризация материальной базы комбинатов школьного питания, школьных столовых, пищеблоков, такое поручение уже дано Дмитрием Азаровым. Это необходимо для того, чтобы обеспечить исполнение поручения Президента с нового учебного года.Также по поручению главы региона запущен пилотный проект по поставке продуктов в социальные учреждения через единый специализированный центр. Это должно, с одной стороны, стать гарантией качества поставляемой продукции, с другой — дополнительной мерой защиты от недобросовестных поставщиков.Речь идет и о модернизации системы школьного образования в целом. В прошлом году в Самарской области построено две школы, одна реконструирована, начато возведение еще одной, необходимо ввести в строй школу в Приволжье. Планируется расширить заявку в рамках нацпроекта по строительству новых школ.Президент в Послании дал поручения и по дополнительному образованию.Как руководитель рабочей группы по культуре Госсовета при Президенте РФ, Дмитрий Азаров отметил, что два основных предложения группы нашли поддержку у главы государства.Так, по аналогии с программами "Земский врач" и "Земский учитель" будет подготовлена программа "Земский работник культуры". Также в своем Послании Президент сказал и о необходимости программы по ремонту и строительству школ искусств, что также предлагала рабочая группа Госсовета по культуре.Одна из важнейших задач текущего года — подготовка и празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Азаров подчеркнул: каждый ветеран должен быть окружен вниманием и заботой. Местные отделения "Единой России" должны вести шефскую работу с ветеранами, привлекать к ней представителей власти, бизнесменов, руководителей учреждений: "Мы должны отнестись к этому как к важнейшему долгу, вложить в это святое дело часть своей души"Также Дмитрий Азаров предложил в апреле 2020 года провести партийные субботники по проведению в порядок мемориалов и территорий воинских захоронений.В сфере здравоохранения также стоят масштабные задачи. "Президент в Послании говорил о выделении 550 млрд рублей на обновление первичного звена", — напомнил Дмитрий Азаров, отметив, что проект программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области уже разработан и направлен в Минздрав России. Также особое внимание партийные отделения должны уделять решению проблемы с жильем для медицинских работников, строго следить за исполнением решений в этой сфере местными властями.Завершая выступление, Дмитрий Азаров отметил, что по итогам прошлого года Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе и одним из лидеров в стране по качеству и эффективности регионального управления и динамике социально-экономического развития: "Нам удалось продвинуться вперед по всем направлениям нацпроектов и достичь реальных результатов. И оценкой здесь является федеральный грант в размере 1,5 млрд рублей, который был выделен Самарской области в декабре прошлого года".Однако достигнутый результат — не повод почивать на лаврах. Задачи, поставленные перед регионом на 2020 год, требуют полной концентрации усилий органов власти, общественных, партийных организаций, всего сообщества. Дмитрий Азаров нацелил партийцев на четкую, точную, системную работу и постоянное взаимодействие с гражданами. Только так, мобилизовав усилия, регион обеспечит исполнение всех поставленных целей.