Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 сентября все прилетевшие в РФ россияне должны уйти на самоизоляцию
С 24 сентября все прилетевшие в РФ россияне должны уйти на самоизоляцию
Самарец сбил человека и уехал с места ДТП
Самарец сбил человека и уехал с места ДТП
Известные бренды меняют названия
Известные бренды меняют названия
Минтруд предлагает по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ
Минтруд предлагает по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ
Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
Более 500 школьников Самарской области приняли участие  во всероссийском «Уроке цифры»
В Самаре покажут спектакль о Галине Улановой
В Самаре покажут спектакль о Галине Улановой
День амурского тигра отметят в Самарском зоопарке
День амурского тигра отметят в Самарском зоопарке
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.35
0.08
EUR 89.25
-0.23
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
День амурского тигра отметят в Самарском зоопарке
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 

24 сентября 2020 10:18
173
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 

В регионе состоялся Президиум Регионального Политического Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Эпидемиологическая ситуация не позволила провести региональную конференцию в оффлайн-режиме. К Президиуму РПС в режиме видеоконференцсвязи подключились   секретари и исполнительные секретари местных отделений Партии, главы муниципальных образований, председатели и кандидаты в председатели собраний представителей в муниципальных образованиях, руководители депутатских объединений Партии.

Важный вопрос - итоги Единого дня голосования 13 сентября 2020 года.  Секретарь Самарского регионального отделения отметил девять лучших местных отделений Партии, в которых достигнуты наиболее высокие результаты явки и голосования за кандидатов от Партии. В городском округе Самара – это Куйбышевский внутригородской район, Железнодорожный внутригородской район, Ленинский внутригородской район; в городских округах Похвистнево, Октябрьск, Кинель; в муниципальных районах Елховский, Похвистневский, Клявлинский.

«Прошедшие выборы не были простыми. Завершились 312 избирательных кампаний. Мы получили неплохие результаты – более 89% кандидатов будут представлять партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления. Но это не повод расслабляться», - обратился к однопартийцам секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров.

Не менее важный вопрос - создание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Самара, 27 кандидатов уже прошли предварительное собеседование. 

Помимо итогов прошедшей избирательной кампании, самарским «единороссам» необходимо определить ближайшие направления работы, которые приведут к росту сплоченности, человеческого и политического потенциала регионального отделения Партии и общественных объединений губернии. Одним из существенных вопросов президиума, вынесенным на обсуждение, стало повышение роли муниципальных депутатов в осуществлении местного самоуправления на своих территориях. 

«Настало время выполнять предвыборные обещания. Предлагаю местным отделениям партии обеспечить сбор наказов, которые жители передали кандидатам, а теперь - выбранным депутатам. Надо систематизировать эти просьбы и обращения и работать с ними. Мы должны исходить из запросов граждан и наказов избирателей. Обновление депутатского корпуса произошло глобальное. Наши депутаты должны понимать, что во всех сферах деятельности помимо их участия - и в бюджетной политике, и в самоуправлении, и в реализации нацпроектов – должно быть вовлечение наших жителей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона высоко отметил работу действующих депутатов Самарской Губернской Думы – Александра Живайкина, Марины Сидухиной, Екатерины Кузьмичевой, Виктора Воропаева в период пандемии и их участие в выборных процессах.

Неделю назад   глава региона провел дискуссию с более 300 общественных и партийных деятелей Самарской области. Обсуждали создание Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня решение о создание Консультативного совета принято на Президиуме Регионального политсовета единогласно. Это дает старт формированию планов совместной работы Самарского регионального отделения Партии и местных отделений с общественными объединениями – членами Консультативного совета.

Дмитрий Азаров подчеркнул роль общественников в инициативном освоении каждой территории и направления: «Огромный потенциал вижу в молодежных объединениях и работе с ними», - отметил Секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров.  И задачу по формированию базы сторонников партии он подчеркнул, как одну из важнейших. 

«Мы создали фундамент наших будущих побед. Теперь надо работать сообща. Работать с жителями. Не прятаться от людей в кабинете. Важно, чтобы вся работа велась в интересах граждан. Депутаты должны быть связующим звеном между людьми и властью. Я вас всех поздравляю с победой, которую мы одержали на выборах. Но не время праздновать. Надо работать. Работать сообща», - резюмировал секретарь Самарского реготделения Партии.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
24 сентября 2020  10:54
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Политика региона
168
24 сентября 2020  10:18
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
В регионе состоялся Президиум Регионального Политического Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ». Политика региона
172
23 сентября 2020  22:16
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей.
Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала
Материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей. Политика региона
412
Весь список
Выборы в Самарской области
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
155
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
838
14 сентября 2020  14:38
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
«Единая Россия» в регионе одержала безоговорочную победу в единый день голосования
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов. Выборы в Самарской области
828
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
886
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1388
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1945
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2220
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2935
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3223
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1132
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1628
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1555
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3078
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5810
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5799
Весь список
В центре внимания
Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
24 сентября 2020  12:35 
Ночью в Самарской области ожидаются заморозки
Объявлен жёлтый уровень опасности. Социум
98
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
24 сентября 2020  10:54 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Политика региона
160
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.
23 сентября 2020  23:08 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Образование
776
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
469
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
23 сентября 2020  12:49 
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.  Образование
414
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
24 сентября 2020  10:18 
Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 
В регионе состоялся Президиум Регионального Политического Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ». Политика региона
172
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов.
23 сентября 2020  23:08 
Дмитрий Азаров и Ольга Ярилова провели проектно-аналитическую сессию для участников программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС 
Образовательная программа, запущенная РАНХиГС, нацелена на разработку проектных решений, которые помогут достичь целей нацпроектов. Образование
789
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов.
23 сентября 2020  18:39 
Самарская  область готовится к участию во  Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов. Социум
487
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1731
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2939
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1771
Весь список
Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
566
23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
402
23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
447
Весь список