Дмитрий Азаров: Настало время выполнять предвыборные обещания 

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В регионе состоялся Президиум Регионального Политического Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Эпидемиологическая ситуация не позволила провести региональную конференцию в оффлайн-режиме. К Президиуму РПС в режиме видеоконференцсвязи подключились секретари и исполнительные секретари местных отделений Партии, главы муниципальных образований, председатели и кандидаты в председатели собраний представителей в муниципальных образованиях, руководители депутатских объединений Партии.

Важный вопрос - итоги Единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Секретарь Самарского регионального отделения отметил девять лучших местных отделений Партии, в которых достигнуты наиболее высокие результаты явки и голосования за кандидатов от Партии. В городском округе Самара – это Куйбышевский внутригородской район, Железнодорожный внутригородской район, Ленинский внутригородской район; в городских округах Похвистнево, Октябрьск, Кинель; в муниципальных районах Елховский, Похвистневский, Клявлинский.

«Прошедшие выборы не были простыми. Завершились 312 избирательных кампаний. Мы получили неплохие результаты – более 89% кандидатов будут представлять партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления. Но это не повод расслабляться», - обратился к однопартийцам секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров.

Не менее важный вопрос - создание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Самара, 27 кандидатов уже прошли предварительное собеседование.

Помимо итогов прошедшей избирательной кампании, самарским «единороссам» необходимо определить ближайшие направления работы, которые приведут к росту сплоченности, человеческого и политического потенциала регионального отделения Партии и общественных объединений губернии. Одним из существенных вопросов президиума, вынесенным на обсуждение, стало повышение роли муниципальных депутатов в осуществлении местного самоуправления на своих территориях.

«Настало время выполнять предвыборные обещания. Предлагаю местным отделениям партии обеспечить сбор наказов, которые жители передали кандидатам, а теперь - выбранным депутатам. Надо систематизировать эти просьбы и обращения и работать с ними. Мы должны исходить из запросов граждан и наказов избирателей. Обновление депутатского корпуса произошло глобальное. Наши депутаты должны понимать, что во всех сферах деятельности помимо их участия - и в бюджетной политике, и в самоуправлении, и в реализации нацпроектов – должно быть вовлечение наших жителей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона высоко отметил работу действующих депутатов Самарской Губернской Думы – Александра Живайкина, Марины Сидухиной, Екатерины Кузьмичевой, Виктора Воропаева в период пандемии и их участие в выборных процессах.

Неделю назад глава региона провел дискуссию с более 300 общественных и партийных деятелей Самарской области. Обсуждали создание Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня решение о создание Консультативного совета принято на Президиуме Регионального политсовета единогласно. Это дает старт формированию планов совместной работы Самарского регионального отделения Партии и местных отделений с общественными объединениями – членами Консультативного совета.

Дмитрий Азаров подчеркнул роль общественников в инициативном освоении каждой территории и направления: «Огромный потенциал вижу в молодежных объединениях и работе с ними», - отметил Секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров. И задачу по формированию базы сторонников партии он подчеркнул, как одну из важнейших.

«Мы создали фундамент наших будущих побед. Теперь надо работать сообща. Работать с жителями. Не прятаться от людей в кабинете. Важно, чтобы вся работа велась в интересах граждан. Депутаты должны быть связующим звеном между людьми и властью. Я вас всех поздравляю с победой, которую мы одержали на выборах. Но не время праздновать. Надо работать. Работать сообща», - резюмировал секретарь Самарского реготделения Партии.