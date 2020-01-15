Дмитрий Азаров: «Единая Россия» будет нести колоссальную ответственность за максимально оперативную реализацию Послания

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«Единая Россия», как партия большинства (в том числе парламентского), будет нести колоссальную ответственность за то, чтобы все слова Президента были максимально оперативно воплощены в жизнь. Об этом заявил секретарь Самарского регионального отделения Партии, губернатор Самарской области«Сегодняшнее послание уже многие назвали историческим. Полностью согласен. Это день по-настоящему хороших, судьбоносных новостей. Президент обозначил беспрецедентные социальные гарантии в первую очередь для семей с детьми. Семья - как базовая государственная ценность. Семьям должна быть обеспечена максимальная поддержка, защита и забота от государства. Это и материнский капитал, который теперь вводится и на первого ребенка. На второго – увеличение выплат еще на 150 тысяч с ежегодной индексацией. Ежемесячные выплаты семьям с детьми, имеющим низкие доходы – в районе 11 тысяч вплоть до 7 лет, пока ребенок не пошел в школу, плюс обязательное бесплатное здоровое питание в школах для младших классов (острейший вопрос, который раньше приходилось в ручном режиме решать в муниципалитетах, в - в Сарове). Жесткий контроль предоставления мест в ясли и ввод новых образовательных учреждений в регионах, которым «Единая Россия» занимается уже не первый год, увеличение выплат учителям. Все это, повторюсь, действительно беспрецедентные меры, такого у нас не было никогда. И это только малая часть озвученных Президентом задач», - отметил он.Азаров уверен - обсуждение конституционных изменений, безусловно, станет основной темой дискуссий по итогам Послания.«Усиление роли Парламента, как следствие и парламентских партий - значительнейшее политическое изменения последних двух десятилетий. Впереди – огромная работа. И очевидно, что «Единая Россия», как Партия большинства (в том числе парламентского) будет нести колоссальную ответственность за то, чтобы все слова Президента были максимально оперативно воплощены в жизнь», - заключил секретарь реготделения «Единой России».Президент России Владимир Путин 15 января в 16-й раз озвучил Послание Федеральному Собранию. В своей речи глава государства указал на необходимость повышения благосостояния граждан, а также усиления и переформатирования работы по реализации нацпроектов. Помимо этого, Президент уделил особое внимание таким темам, как демография, соцподдержка, здравоохранение, образованию и другим. Президент, в частности, предложил, чтобы все ученики начальной школы в России с первого по четвертый классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Напомним, ранее с подобной инициативой выступала партия «Единая Россия», она была включена в перечень предложений, направленных в преддверии оглашения Послания Президента главе государства, передает, пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".