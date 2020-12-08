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Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»

8 декабря 2020 21:28
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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».

Во вторник, 8 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях», которая прошла в режиме онлайн на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». Глава региона поделился лучшими управленческими практиками по вовлечению жителей региона в процесс принятия решений, а также обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса.

Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу – с учетом предложений, озвученных жителями Самарской области на этапе формирования основных статей расходов. «Конечно, прямой контакт с жителями позволяет нам чувствовать, что необходимо людям. Но таких контактов в режиме оффлайн по понятным причинам – все меньше. Тем не менее, это удается, – сказал Дмитрий Азаров. – Я хотел бы отдельно отметить роль депутатов, которые в этот сложный для людей период не попрятались по углам, не критикуют, что делается, а что нет, а просто идут к людям и им помогают».

Именно это, уверен Губернатор Самарской области, позволяет более точно чувствовать проблемы и чаяния людей. «Что такое депутатский корпус в едином организме государственно-политического устройства? На мой взгляд, это нервная система единого организма власти. Если нервная система не работает, ни голова не поможет, ни другие органы работать не будут. Вот депутатский корпус обеспечивает это четкое функционирование нервной системы, и мы понимаем сигнал и от бизнес-сообщества, и от всех жителей региона», – отметил Дмитрий Азаров.

Отвечая на вопрос о балансе стратегических и тактических задач, руководитель региона напомнил, что два года назад в Самарской области была принята Стратегия лидерства, которая сегодня успешно реализуется. Документ формировался на основе предложений и инициатив жителей губернии. Мощным импульсом для воплощения всех идей и проектов являются национальные проекты, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным.

«Скажу честно, не нашли бы мы столько денег, если бы не нацпроекты, если бы не те мудрые решения, которые были приняты Президентом страны, – подчеркнул Губернатор. – Средства из федерального бюджета на реализацию нацпроектов будут выделяться и впредь, и это позволяет нам обеспечивать необходимый баланс развития и решения тактических задач, в первую очередь, по поддержке населения. Спасибо нацпроектам, спасибо Президенту. Сегодня все регионы страны развиваются – даже в этот сложнейший период, когда все бюджеты несут колоссальные потери по доходной части».

Дмитрий Азаров добавил, что на социальную поддержку населения только из областного бюджета выделяются колоссальные средства. В следующем году на соцвыплаты объем поддержки увеличится на 2 млрд рублей по сравнению с текущим годом. Если сопоставить эти цифры с 2019, сумма будет выше на 5 млрд. «Если же говорить про бюджет всех уровней, то динамика следующая: только на соцвыплаты разным категориям граждан в прошлом году было выделено чуть больше 18 млрд рублей, в этом году – около 25 млрд. Это стало возможным благодаря решениям Президента, в том числе, о денежных выплатах семьям с детьми с 3-х до 7 лет. На следующий год мы прогнозируем уже свыше 30 млрд рублей», – поделился информацией Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас, в сложный период, сокращать расходы на поддержку жителей региона нельзя. Кроме того, трудно предсказать, каким будет следующий год. Но уже очевидно, что угроза распространения коронавирусной инфекции сохранится.

«Мы понимаем, что людям сейчас сложно. И нельзя в этот сложный период лишать людей поддержки, наоборот, надо добавлять средства. И в Самарской области мы решили, что своих не бросаем и дополнительные средства на меры соцподдержки предусматриваем», – подчеркнул Глава региона.

Он также напомнил, что в этом году были восстановлены выплаты ветеранам труда, которых они лишились в 2017 году. «В самый сложный период мы вернули эти выплаты, и считаю, что сделали абсолютно правильно, – уверен Дмитрий Азаров. – Мы направили на эти цели, в том числе, средства Президентского гранта, которые регион получил по итогам оценки показателей социально-экономического развития. И поскольку это деньги, которые заработали все жители региона, внеся свой вклад в опережающее социально-экономическое развитие Самарской области, мы посоветовались с людьми, на что эти деньги потратить, и отсюда у нас «Подарок новорожденным», возврат средств ветеранам, дополнительные средства на приобретение автомобилей для системы здравоохранения и так далее. Мы посоветовались с людьми, и это обеспечило оптимальность принятия решения».

При этом, большой объем средств предусмотрен и на реализацию национальных и важнейших инфраструктурных проектов, которые направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для проживания граждан и их самореализации. «Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета и показатели, которые мы имели на старте 2020 года по сравнению с началом 2021, больше на 2 млрд. За всю историю это рекордная поддержка, которую регион получает, – отметил Дмитрий Азаров. – Системная предварительная работа по подготовке и защите проектов, утверждению проектной документации, дальнейшее четкое и качественное выполнение взятых на себя обязательств во благо людей, нам помогла получать дополнительную поддержку из федерального бюджета».

Существенную поддержку оказывает и бизнес в рамках реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Напомним, по итогам текущего года Самарская область стала абсолютным лидером в этом направлении. «Мы в постоянном контакте находимся с бизнесом, внедряем особые меры поддержки, – сказал Губернатор. – В этот особый период мы регулярно в режиме онлайн проводили встречи с организациями той или иной отрасли, сферы услуг. И для меня это очень важно и дорого», передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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