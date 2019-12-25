Для обманутых дольщиков «ЦСКБ Прогресс» построят новый дом

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Площадь расчищаемого участка составляет 274,2 кв. метра. Здесь планируется построить 1 и 2 секции жилого дома для обманутых дольщиков, которые покупали квартиры на объекте по адресу: г. Самара, ул. Ленинская 136. Застройщиком жилого дома, секций 1, 2, 3, 4, выступало ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс».В 2016 году завершили строительство и ввели в эксплуатацию секции 3 и 4, секции 1 и 2 не были построены. В 2019 году региональный Минстрой инициировал подготовку компенсационной площадки, которая может быть передана инвестору под строительство нового дома, чтобы удовлетворить права пострадавших дольщиков.Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков находится в числе приоритетных. «Одна из важнейших проблем нашего региона — завершение объектов долевого строительства, которые у нас числятся в реестре проблемных. Работа эта сегодня получила мощный импульс во всех субъектах. Везде межведомственные комиссии в той или иной форме работают энергично. Президентом задача здесь поставлена четко», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства, передает пресс-служба облправительства.