Я нашел ошибку
Главные новости: 
Помимо этого президент назначил трех генералов.
Путин уволил пять генералов разных ведомств
Всего на борту находилось от 24 человек, включая троих членов экипажа.
В Эвенкийском районе Красноярского края произвел жесткую вертолет Ми-8
Наступила пора прощания с десятыми и встречи новых, двадцатых.
Самарский литературный музей: «Горький Центр» приглашает на арт-ёлку «Последнее слово десятилетия»!
Отметим, что идея настолько пришлась по душе, что в Кировском депо уже два Деда Мороза и две Снегурочки.
В Самаре трамвай с бортовыми номерами 2019-2020 продолжает путешествие по «новогоднему маршруту»
Вступило в законную силу решение о обоснованности доначисления предприятию Андрея Кичаева налогов на сумму более 320 млн рублей
Фискалам больше ничто не мешает банкротить отрадненский «Реметалл»
Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия.
Игорь Паньшин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя Российской Федерации
Почта России приступит к выплатам с 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат.
Социальные выплаты жителям губернии в 2020 году будут выплачиваться с 3 января
Турнир проводился в режиме реального времени посредством современных средств коммуникаций «он-лайн игры».
Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
сегодня  Среда, 25 декабря, 20:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/12:
USD 62.17
-0.08
EUR 68.91
-0.09
Новости /  Политика /  Политика региона  

Для обманутых дольщиков «ЦСКБ Прогресс» построят новый дом

25 декабря 2019 17:53
109
Новый дом будет построен на месте аварийного – в Ленинском районе по улице Ленинской, 283, в районе новостроек между улиц Чкалова и Полевой.
В Самаре начали процесс расчистки площадки под строительство нового дома для обманутых дольщиков. По инициативе министерства строительства Самарской области реализуется инвестиционный проект. Новый дом будет построен на месте аварийного – в Ленинском районе по улице Ленинской, 283, в районе новостроек между улиц Чкалова и Полевой.

Площадь расчищаемого участка составляет 274,2 кв. метра. Здесь планируется построить 1 и 2 секции жилого дома для обманутых дольщиков, которые покупали квартиры на объекте по адресу: г. Самара, ул. Ленинская 136. Застройщиком жилого дома, секций 1, 2, 3, 4, выступало ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс».

В 2016 году завершили строительство и ввели в эксплуатацию секции 3 и 4, секции 1 и 2 не были построены. В 2019 году региональный Минстрой инициировал подготовку компенсационной площадки, которая может быть передана инвестору под строительство нового дома, чтобы удовлетворить права пострадавших дольщиков.

Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков находится в числе приоритетных. «Одна из важнейших проблем нашего региона — завершение объектов долевого строительства, которые у нас числятся в реестре проблемных. Работа эта сегодня получила мощный импульс во всех субъектах. Везде межведомственные комиссии в той или иной форме работают энергично. Президентом задача здесь поставлена четко», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
25 декабря 2019  20:18
Помимо этого президент назначил трех генералов.
Путин уволил пять генералов разных ведомств
Помимо этого президент назначил трех генералов.  Политика региона
29
25 декабря 2019  18:50
Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия.
Игорь Паньшин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя Российской Федерации
Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия.  Политика региона
98
25 декабря 2019  18:02
Участники заседания подвели итоги весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года и поставили задачи по обеспечению пожарной безопасности в осенне- зимний период.
Меры по обеспечению пожарной безопасности обсудили на заседании областной комиссии по ЧС
Участники заседания подвели итоги весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года и поставили задачи по обеспечению пожарной безопасности в осенне- зимний... Политика региона
107
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
682
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
673
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1047
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
493
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
633
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
387
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1178
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
828
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
765
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
463
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
757
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
828
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1084
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2209
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2718
Весь список

Мероприятия
Самарский литературный музей: «Горький Центр» приглашает на арт-ёлку «Последнее слово десятилетия»!
Осужденный из ИК-3 СО принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных
На Новый год в Самару! Проект: «Яркие выходные в Самаре»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные