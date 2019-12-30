Дипломаты усомнились в знании истории посла США после ее ответа Путину
30 декабря 2019 23:56
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Посольство России в Польше отреагировало на слова американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер, указавшей президенту Владимиру Путину на то, что Вторую мировую войну согласились начать именно Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.
«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», — заявили российские дипломаты в Twitter.
Обращаясь к Путину, Мосбахер назвала фактом то, что Вторую мировую развязали Сталин и Гитлер, тогда как Польша, по ее словам, стала «жертвой этого конфликта». Ее слова стали ответом на критику российского президента в адрес Юзефа Липски, работавшего послом Польши в Германии в 1935–1939 годах.
На прошлой неделе во время заседания коллегии Минобороны Путин рассказал о том, как Гитлер предложил польскому министру иностранных дел, а затем и Липске высылать евреев в Африку. За реализацию этой идеи, по словам Путина, посол Польши пообещал установить Гитлеру памятник в Варшаве.
«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — раскритиковал Липске Путин.
Президент добавил, что у России сегодня достаточно материалов, чтобы «не дать испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».
После высказывания Путина МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Он отмечал, что беседа была жесткой, но достаточно корректной. По словам Андреева, директор восточного департамента МИД излагал позицию польской стороны, а он — позицию российской. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — отмечал Андреев. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вызов российского посла попыткой Польши «переиграть эту ситуацию в свою пользу».
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости/РБК
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