«Диктант Победы» в Самаре напишут более 50 тысяч человек

118

Открывая пресс-конференцию заместитель секретаря Самарского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности Марина Сидухина отметила, партийный проект «Историческая память» многогранен, он включает в себя множество подпроектов регионального и федерального значения: «Парад памяти», «Город трудовой доблести», «Памяти героев». Проектов - множество, и «Диктант Победы» - яркий пример: образовательный, патриотический, интересный для любого возраста.Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов рассказал, что в этом году «Диктант Победы» будет особенным. Помимо 20 общих вопросов для всех регионов, к «Диктанту» добавятся 5 вопросов, которые будут посвящены истории Куйбышева - запасной столицы. Он напомнил, что участие в «Диктанте Победы» примут губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, депутаты всех уровней, известные самарские общественники, артисты и журналисты.Инновация 2020 года – победители «Диктанта Победы» получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, а все написавшие «Диктант» получат дипломы участников проекта.Представители Росгвардии, полиции, министерства обороны, Федеральной службы исполнения наказаний будут принимать участие в написании «Диктанта» впервые. В Самарской области откроют 759 площадок для проведения «Диктанта Победы», из них большая часть – площадки, расположенные в образовательных и культурных учреждениях Самарской области: школы, колледжи, ВУЗы, модельные библиотеки. По предварительным подсчетам, общая вместимость площадок - почти 50 000 человек.Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – те самые духовные скрепы, которые позволяет соединить поколения, обеспечить целостность страны и ее духовное единство, напомнила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. 1 сентября в школах Самарской области начнется с «Урока Победы». Количество площадок по сравнению с прошлым годом увеличено в 6 раз, отметила она. 465 площадок будут открыты для посетителей с соблюдением социальной дистанции и мер предосторожности, все остальные площадки примут участие в «Диктанте» в он-лайн режиме. Руководители профильных департаментов министерства образования и образовательных учреждений региона уже прошли тесты на сайте «диктантпобеды.рф», рассказала она. «Для нас важно, что 3 сентября в этот день во многих школах будут открыты музеи, пройдут праздничные концертные программы, и если позволит эпидемиологическая ситуация, будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны», - уточнила заместитель министра.Более 38 тысяч «юнармейцев» Самары готовы принять участие в «Диктанте Победы», отметил начальник регионального штаба «Юнармии» Алексей Родионов. Третий год подряд ребята принимают активное участие в акции и сейчас с нетерпением ждут выхода из дистанционного режима в оффлайн, рассказал он.«Волонтеры Победы» уже начали подготовку к «Диктанту Победы». Для них это в первую очередь – информирование населения о всех возможностях принять участие в акции и очно, и заочно. Важная часть работы добровольцев – работа непосредственно на площадках «Диктанта», помощь в организации мероприятия, встрече гостей. В этом году к привычным обязанностям добавится и контроль за соблюдением масочного режима, санитарно-эпидемиологпческих норм и социальной дистанции для всех участников диктанта, рассказала координатор местного штаба ВОД «Волонтёры Победы» Волжского района Виктория Курлина.Прямо на пресс-конференции представители «Комсомольской правды в Самаре» решили сами принять участие в «Диктанте Победы» и предоставить свою площадку для проведения мероприятия 3 сентября, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"