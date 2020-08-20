«Диктант Победы» в 2020 году пройдет в Португалии, Австралии, Мексике и ряде других стран

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«Основные площадки будут расположены в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.«Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть, акция пройдет фактически во всех частях света», — сказал Александр Хинштейн.Кроме того, он напомнил, что ранее об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, что ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и др.По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников — они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"