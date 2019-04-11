Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан
11 апреля 2019 21:59
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"Публичные оскорбления представителей исполнительной и законодательной власти в адрес народа стали в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения. Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении", - уверены авторы.
Как полагают депутаты, принятие предлагаемых поправок в КоАПП станет дополнительным правовым инструментом для сбалансированного действия вступившего в законную силу закона, вводящего штрафы за оскорбление представителей власти.
"Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц, не замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в проекте закона.
Кроме того, проект закона устанавливает, что распространение такими лицами в соцсетях и интернете информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Авторами законопроекта выступили депутаты КПРФ, в том числе Ольга Алимова, в адрес которой в среду на пленарном заседании сделал замечание председатель Госдумы Вячеслав Володин за ее пост Facebook, содержащий ненормативную лексику.
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