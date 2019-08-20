Депутаты предлагают ввести еще одно условие для отмены штрафов

147

Как объясняют свое предложение депутаты, в последнее время нередкими стали случаи, когда автомобилисты получают штрафы, зафиксированные полгода, год или более тому назад. Предполагается, что законопроект с данным предложением будет подготовлен и внесен на рассмотрение в Госдуму.Авторами предложения являются депутаты фракции ЛДПР.