Депутаты предлагают штрафовать за прямые эфиры в Instagram во время управления авто

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Как пояснил парламентарий, если можно идентифицировать, что за рулем находится человек, который держит телефон, а машина движется на скорости, то при таком управлении водителя нужно наказывать. Наказывать за это можно, когда блогер выложит прямой эфир в stories, и этого блогера можно идентифицировать.В правительстве уже обсуждался вопрос о введении наказания за переписку в соцсетях во время управлением автомобилем, в том числе в пробках. Но в МВД заявили, что не собираются запрещать водителям пользоваться телефонами, если они едут в заторе или пробке.