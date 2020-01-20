Депутаты предлагают штрафовать за прямые эфиры в Instagram во время управления авто
20 января 2020 15:46
78
Как пояснил парламентарий, если можно идентифицировать, что за рулем находится человек, который держит телефон, а машина движется на скорости, то при таком управлении водителя нужно наказывать. Наказывать за это можно, когда блогер выложит прямой эфир в stories, и этого блогера можно идентифицировать.
В правительстве уже обсуждался вопрос о введении наказания за переписку в соцсетях во время управлением автомобилем, в том числе в пробках. Но в МВД заявили, что не собираются запрещать водителям пользоваться телефонами, если они едут в заторе или пробке.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 января 2020 16:46
За прошедшую неделю на территории губернии чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. При этом не обошлось без пожаров. Политика региона
32
20 января 2020 16:14
Частично оборудованные газом- 50%. Политика региона
66
20 января 2020 15:46
Наказывать за это можно, когда блогер выложит прямой эфир в stories, и этого блогера можно идентифицировать. Политика региона
77
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
787
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
773
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1200
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
189
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1660
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
571
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1216
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
798
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
814
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1252
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1358
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1583
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2692
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3232
Мероприятия