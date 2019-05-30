Депутаты предлагают изменить штрафы для жертв автомошенников
30 мая 2019 22:27
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Как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, депутаты составили и отправили в ГИБДД запрос с целью выяснить, как это ведомство предлагает решить проблему и как в таких случаях порядочный водитель может доказать свою невиновность.
Депутаты считают необходимым выработать систему мер для защиты добросовестных автомобилистов от мошенников и наложения на них штрафов. Так, предлагается провести общественные обсуждения проблемы, привлечь экспертов и ГИБДД и разработать предложения, которые усовершенствуют систему назначения штрафов.
Дело в том, что количество автомобилей с номерами-двойниками увеличивается. А собственнику автомобиля, который не нарушает ПДД или честно платит за парковку, сложно доказать использование его номерных знаков третьими лицами.
В ГИБДД также признают наличие проблемы использования мошенниками фальшивых автономеров.
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Комментарии
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30 мая 2019 22:27
Депутаты считают необходимым выработать систему мер для защиты добросовестных автомобилистов от мошенников и наложения на них штрафов. Политика региона
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