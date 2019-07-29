Депутаты Госдумы предложили ввести еще один штраф
29 июля 2019 19:09
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Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, депутатами Андреем Свинцовым, Вадимом Деньгиным и Алексеем Диденко. По действующему законодательству для водителей, оставивших ДТП, предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком до полутора лет или административный арест до 15 суток. Депутаты же предлагают и третий вариант – штраф. Его можно применять, если серьезных последствий в аварии нет.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данный вид наказания может быть применен для случаев, когда водитель не знает, что покидает место ДТП. Например, это может произойти на парковке. Обвинить водителя в оставлении места ДТП может преступная группа лиц, действующая в корыстных целях. Речь идет об автоподставах.
Также данное наказание может быть использовано, если участники аварии договорились разъехаться без составления европротокола. Или если одному из участников аварии потребуется медицинская помощь.
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